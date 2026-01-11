Ban lãnh đạo MU sẵn sàng loại bỏ Sir Alex Ferguson 11/01/2026 06:39

Đồng chủ sở hữu "quỷ đỏ" Sir Jim Ratcliffe và các cộng sự không có kế hoạch tham khảo ý kiến ​​của HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson khi xem xét quyết định ai sẽ là HLV trưởng chính thức tiếp theo của Manchester United, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Các ông chủ của MU bao gồm gia đình Glazer và Sir Jim Ratcliffe không hề muốn nhận được ý kiến ​​đóng góp của Fergie vào một quyết định có thể mang tính quyết định đối với tương lai lâu dài của đội chủ sân Old Trafford.

Manchester United dự kiến ​​sẽ công bố HLV tạm quyền vào tuần tới, trước khi bổ nhiệm người chính thức vào mùa hè. Những cái tên nằm trong danh sách rút gọn của "quỷ đỏ" bao gồm Thomas Tuchel, Carlo Ancelotti và Mauricio Pochettino. Manchester United sẽ tìm kiếm HLV trưởng chính thức thứ ba kể từ năm 2024 và thứ bảy kể từ khi Fergie nghỉ hưu năm 2013, sau khi sa thải Ruben Amorim hồi đầu tuần.

Fergie được biết đến là một người rất ngưỡng mộ Pochettino và đã từng thúc đẩy việc bổ nhiệm ông thầy người Argentina này làm HLV trưởng của MU. Bên cạnh đó, ông cũng là bạn thân với HLV người Ý Ancelotti, người đã giành được rất nhiều danh hiệu.

HLV tuyển Anh Thomas Tuchel là ứng cử viên ngồi ghế nóng ở Manchester United. ẢNH: THE FA

Nhưng những người có quyền lực tại MU, bao gồm cả giám đốc điều hành Omar Berrada và giám đốc bóng đá Jason Wilcox, tự tin rằng họ có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn mà không cần đến sự ảnh hưởng của Fergie.

Vào năm 2024, Ratcliffe và INEOS đã chấm dứt hợp đồng của Sir Alex Ferguson với tư cách là đại sứ toàn cầu của MU. Động thái này là một phần trong các biện pháp cắt giảm chi phí tại đội bóng khổng lồ của Anh.

Nhưng Fergie vẫn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn tại Old Trafford, nơi ông đã giành được 38 danh hiệu lớn trong suốt 26 năm cầm quyền. Ông tham dự rất nhiều trận đấu và thậm chí còn đến sân tập Carrington 24 giờ sau khi Amorim bị sa thải để nói chuyện với các quan chức cấp cao của CLB.

Một số người sẽ coi quyết định loại bỏ ý kiến tư vấn của Fergie là một sự coi thường lớn. Nhưng sẽ không có gì ngăn cản Fergie liên hệ với các quan chức CLB để đưa ra ý kiến ​​của mình, nếu ông thầy huyền thoại người Scotland vẫn muốn.

Quyết định này được đưa ra vài giờ sau khi cựu đội trưởng của MU Roy Keane gửi một thông điệp gay gắt tới người quản lý cũ của mình, ám chỉ rằng sự hiện diện của Sir Alex Ferguson tại Old Trafford "ám ảnh CLB như một mùi hôi thối".

Đồng sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe sẽ không tham khảo Sir Alex Ferguson trong kế hoạch tìm kiếm HLV mới. ẢNH: GI

Phát biểu trên Sky Sports (Anh), Roy Keane, người đã giành bảy chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng MU dưới thời Sir Alex, nói: "Ai đang đưa ra quyết định ở MU vậy? Ferguson và David Gill vẫn lảng vảng ở đó như một mùi hôi thối. Ai là người đưa ra quyết định? Sir Jim Ratcliffe, Wilcox? Ai là người tham gia vào quá trình phỏng vấn, thăm dò ý kiến ​​của họ và nói rằng, "đây là người phù hợp với chúng ta?"".

Về phần mình, Roy Keane khuyên đội bóng cũ của ông nên tìm đến HLV trưởng của Newcastle, Eddie Howe, để giúp vực dậy vận mệnh của họ. Cựu đội trưởng của MU này nói thêm: "Tôi sẽ chọn Eddie Howe. Tôi thích ông ấy. Tôi thích những gì ông ấy đã làm.

Eddie Howe đã dẫn dắt rất nhiều trận đấu. Khi các đội bóng của ông ấy thi đấu tốt, họ sẽ chơi thứ bóng đá hay. Ông ấy cũng từng bị chỉ trích, nhưng tôi thích những gì ông ấy đã làm ở Newcastle. Howe đã dẫn dắt 700 hoặc 800 trận đấu. Ông ấy vẫn còn trẻ. Tôi thích sự điềm tĩnh của ông ấy. Có lẽ Manchester United cần một chút điều đó".