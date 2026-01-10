Đội trưởng Datsiev của Kyrgyzstan nói về U-23 Việt Nam và Thái Sơn 10/01/2026 14:31

"Chúng tôi đã thua 2 trận và hầu như cánh cửa đi tiếp đã đóng sầm (Kyrgyzstan vẫn còn cơ hội)", đó là những nhận xét ban đầu của đội trưởng S. Datsiev của U-23 Kyrgyzstan sau khi thua trận thứ hai ở vòng bảng giải U-23 châu Á, thua U-23 Việt Nam 1-2.

Datsiev nói: “U-23 Việt Nam là đội bóng mạnh của bảng đấu rất thách thức và không quá khi nói đó là bảng tử thần với chúng tôi. Tôi nhìn thấy U-23 Việt Nam thi đấu dưới sự cầm nhịp của cầu thủ số 6 (Nguyễn Thái Sơn) luôn là điều đe dọa cho chúng tôi.

Nguyễn Thái Sơn được đội trưởng Datsiev của Kyrgyzstan đánh giá cao. Ảnh:AFC

Nhiều lần tôi đã phân công đồng đội theo sát, phong tỏa số 6 của Việt Nam, nhưng khi anh ấy bị phong tỏa thì cầu thủ tiền vệ khác là đội trưởng Việt Nam (Khuất Văn Khang) lại làm thay cho cầu thủ số 6. U-23 Việt Nam là tập thể hoàn hảo, nhưng họ vẫn có những điểm yếu, nếu chúng tôi có chút may mắn hơn cũng có thể thắng”.

Đội trưởng S. Datsiev có vẻ hậm hực khi báo chí hỏi rằng nếu như tái đấu thì Kyrgyzstan có thể thắng Việt Nam và Saudi Arabia?

Đội trưởng Datsiev thể hiện thủ lĩnh phòng ngự rất ấn tượng. Ảnh:AFC

Datsiev nói tiếp: “Có, giá như tái đấu thì chúng tôi sẽ không còn mắc những sai lầm, nếu trận thứ nhất thua Saudi Arabia thì chúng tôi trong thế 10 chọi 11, còn trận thua Việt Nam lại là lỗi phòng ngự. Nếu nói rằng chúng tôi có chút non kinh nghiệm ư, hoàn toàn đúng. Chúng tôi lần đầu dự giải lớn, đôi lúc yếu tố tâm lý, cả sự chuẩn bị chưa thật tốt nhất, lẫn chưa trải qua những thời điểm thách thức khiến chúng tôi chưa thể xử lý tốt nhất và tạo tâm lý tốt trong từng tình huống cụ thể”.

Bảng A là bảng đấu thách thức với Kyrgyzstan, toàn đội đã chuẩn bị rất chu đáo nhưng chừng ấy là chưa đủ mà phải trải qua nhiều thực chiến ở giải lớn. Tuy là lần đầu dự giải nhưng tập thể chúng tôi phải đảm bảo nhiều yếu tố như phải chơi thứ bóng đá đẹp, uyển chuyển và tính hiệu quả phải cao, đó là điều HLV đề ra".

Trong một chừng mực nào đó, đội trưởng S.Datsiev cho rằng anh và đồng đội đã hoàn thành nhiệm vụ, cái chính là may mắn chưa đi kèm. Datsiev khen ngợi Nguyễn Thái Sơn quả là không sai. Trong trận đấu, Nguyễn Thái Sơn có 85% đường chuyền tốt và góp phần giúp U-23 Việt Nam giành chiến thắng.