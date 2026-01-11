Cơ hội nào để MU đưa Rashford trở lại CLB 11/01/2026 07:07

(PLO)- Với việc HLV Ruben Amorim bị sa thải, Manchester United có còn cơ hội đưa Marcus Rashford trở lại Old Trafford hay không?

Manchester United đã biết được quyết định cuối cùng về vụ chuyển nhượng Marcus Rashford khi Barcelona 'thông báo cho người đại diện của tiền đạo người Anh". Vậy khả năng Rashford trở lại Old Trafford thi đấu mùa tới có khả thi hay không?

Tiền đạo người Anh này hiện đang được MU cho mượn tại Barcelona, ​​và việc Ruben Amorim bị sa thải đã gây ra một số bất ổn về tương lai của anh. Theo các nguồn tin từ truyền thông Anh, Barcelona đã thông báo với người đại diện của Marcus Rashford về kế hoạch giữ anh lại sau khi hợp đồng cho mượn hiện tại từ MU kết thúc. Tiền đạo này gia nhập gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha theo dạng cho mượn một mùa giải vào mùa hè năm ngoái.

Rashford đã gây ấn tượng tại đội chủ sân Nou Camp. Tuy nhiên, tương lai lâu dài của anh vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn, mặc dù Barcelona có quyền lựa chọn mua đứt Rashford vào cuối mùa giải. Tuy nhiên, hiện tại dường như quyết định đã được đưa ra.

Nhà báo nổi tiếng Fabrizio Romano khẳng định Barcelona dự định bắt đầu đàm phán trong vài tháng tới sau khi đưa ra quyết định chắc chắn sẽ ký hợp đồng mua đứt Rashford. Điều khoản mua đứt Rashford trong hợp đồng cho mượn giữa MU và Barcelona có giá trị khoảng 30 triệu euro (26 triệu bảng).

Theo các nguồn tin, Rashford đã được thông báo về quyết định này và rất "vui mừng" với quãng thời gian thi đấu cho CLB xứ Catalan cho đến nay. Trước đó, Rashford đã bày tỏ mong muốn được ở lại Barca sau khi hợp đồng cho mượn kết thúc, điều đó có nghĩa là không còn nghi ngờ gì về quyết định chuyển đến CLB mới của anh.

Rashford trở lại MU là điều khó có khả năng xảy ra. ẢNH: ICON SPORT

Tương lai lâu dài của Rashford trở nên không chắc chắn sau khi Manchester United quyết định chia tay HLV Ruben Amorim vào đầu tuần. Rashford gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội ra sân dưới thời chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha, và anh đã được cho mượn đến Aston Villa và Barcelona dưới thời của Amorim.

Đã có một số đồn đoán rằng một HLV mới đến MU có thể ảnh hưởng đến tương lai của Rashford, với khả năng người quản lý mới muốn đưa Rashford trở lại Old Trafford và đưa anh vào đội hình chính.

Một báo cáo gần đây từ tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha) cho rằng không có gì đảm bảo Barcelona sẽ kích hoạt điều khoản mua đứt Rashford. Thay vào đó, nhà vô địch La Liga đang lên kế hoạch đàm phán một mức phí chuyển nhượng thấp hơn.

Mặc dù khởi đầu tích cực trong sự nghiệp tại Barcelona, ​​Rashford lại gặp khó khăn hơn trong việc tìm kiếm cơ hội ra sân trong thời gian gần đây. Tiền đạo này đã bị HLV Hansi Flick đẩy xuống băng ghế dự bị của Barca trong trận đấu gần đây với Villarreal và sau đó chỉ thi đấu được hiệp một sau khi đá chính trong trận gặp Espanyol.

Marcus Rashford có tên trong danh sách dự bị ở trận bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha gặp Athletic Club. Tuy nhiên, tiền đạo người Anh chỉ thi đấu 25 phút cuối trận, góp phần vào chiến thắng 5-0 của Barca.

Bên cạnh việc Barcelona quyết định bắt đầu đàm phán, đã có thông tin cho rằng Manchester United cũng đã đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của cầu thủ này. Theo các nguồn tin, quyết định rời Old Trafford ban đầu của Rashford là do ban lãnh đạo Manchester United đưa ra chứ không phải do chính Amorim. Điều này có nghĩa là nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến tương lai của Rashford khi anh nhiều khả năng sẽ ở lại Barcelona mùa tới theo dạng chuyển nhượng chính thức, trừ khi Barcelona bất ngờ từ bỏ thương vụ này.