Diễn biến mới trong thương vụ MU chiêu mộ Cole Palmer 31/01/2026 06:59

(PLO)- Thương vụ MU chiêu mộ Cole Palmer có diễn biến mới, trong lúc một mục tiêu khác của "quỷ đỏ" chuẩn bị gia nhập đội bóng mới.

Michael Carrick đang chuẩn bị cho trận đấu thứ ba trên cương vị HLV trưởng tạm quyền của MU khi kỳ chuyển nhượng tháng giêng sắp kết thúc. Và có vẻ như thương vụ MU chiêu mộ Cole Palmer nhiều khả năng không thể thực hiện.

Manchester United có phong độ cực kỳ ấn tượng tại Premier League kể từ khi Michael Carrick được bổ nhiệm. Vị HLV mới đã giành được hai kết quả xuất sắc trong hai trận đấu đầu tiên dẫn dắt MU, đánh bại cả Manchester City và Arsenal.

Trận đấu tiếp theo của MU là gặp Fulham vào Chủ nhật, trước khi ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng đến vào thứ Hai tuần sau. Nhiều thương vụ chuyển nhượng dự kiến ​​sẽ diễn ra ở giải Ngoại hạng Anh trước thời điểm đó khi các CLB tìm cách hoàn thiện đội hình trước giai đoạn nước rút cuối mùa giải.

Tình hình ở Old Trafford cũng không khác gì, khi mà việc chiêu mộ và bán cầu thủ trong tháng này diễn ra khá khan hiếm. Có điều chắc chắn là Casemiro sẽ không còn là cầu thủ của MU ở mùa giải tới sau khi việc anh rời đi được xác nhận vào tuần trước.

Chỉ còn vài ngày nữa là kỳ chuyển nhượng mùa đông đóng cửa, tờ Mirror Football (Anh) điểm lại những tin tức và tin đồn chuyển nhượng mới nhất đến từ đội chủ sân Old Trafford.

MU chiêu mộ Cole Palmer khó có khả năng thành hiện thực. ẢNH: UEFA

Tình hình của Cole Palmer có thêm diễn biến mới

Mặc dù có những báo cáo cho rằng Cole Palmer không hài lòng ở Chelsea và muốn chuyển đến Manchester United, nhưng hiện tại dường như thương vụ này sẽ không xảy ra - cả bây giờ lẫn vào mùa hè.

Như tờ Mirror Football đã đưa tin trước đó, ban lãnh đạo Manchester United nhận thức được Cole Palmer nằm ngoài khả năng chi trả của họ. Sau khi đã chi 135 triệu bảng Anh cho Bryan Mbeumo và Mathues Cunha vào mùa hè, vị trí tiền vệ tấn công không còn được xem là ưu tiên hàng đầu của đội chủ sân Old Trafford.

Thay vào đó, trọng tâm của MU là chiêu mộ một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp thế giới để thay thế Casemiro sắp ra đi. Adam Wharton, Elliot Anderson và Carlos Baleba đều là những lựa chọn tốt ở Premier League nhưng đều có giá rất cao. Hơn nữa, trước đây từng có thông tin cho rằng Anderson muốn chuyển đến Manchester City.

Hoffenheim đạt thỏa thuận về phí chuyển nhượng cho mục tiêu của MU

Hoffenheim đã đạt thỏa thuận về phí chuyển nhượng để ký hợp đồng với Michael Noonan, cầu thủ được cho là mục tiêu của Manchester United, từ Shamrock Rovers. Nhiều CLB Premier League được cho là quan tâm đến việc chiêu mộ cầu thủ trẻ này sau khi anh tỏa sáng tại World Cup U-17, trong đó có cả Manchester United.

Michael Noonan sắp gia nhập Hoffenheim. ẢNH: UEFA

Bên cạnh những thành tích trên đấu trường quốc tế, Noonan còn ghi một bàn thắng nổi tiếng cho Shamrock Rovers vào lưới Molde tại Europa Conference League, trở thành cầu thủ trẻ nhất từng làm được điều đó trong lịch sử giải đấu.

Jude Bellingham và Jadon Sancho là những ví dụ tuyệt vời về những cầu thủ trẻ đã thành công rực rỡ tại Bundesliga, giải đấu nổi tiếng là bệ phóng cho các tài năng trẻ tỏa sáng.

Theo các nguồn tin, Hoffenheim đã gửi lời đề nghị mua Noonan trị giá 1,5 triệu bảng Anh và điều còn lại cần hoàn tất là các điều khoản cá nhân, cùng sự chấp thuận của cầu thủ 17 tuổi này. Celtic cũng rất ngưỡng mộ Noonan nhưng đã bỏ lỡ cơ hội dù đã gửi lời đề nghị mua anh.