Bất ngờ cái tên thay thế HLV Arteta ở Arsenal 20/02/2026 13:26

(PLO)- Tương lai của HLV Arteta tại Arsenal đang trở thành đề tài gây tranh cãi dữ dội, bất chấp việc đội bóng thành London vẫn còn nguyên cơ hội chinh phục hàng loạt danh hiệu mùa này.

Cựu danh thủ Emmanuel Petit đã đưa ra nhận định táo bạo rằng ngày HLV Arteta chia tay Emirates chỉ còn là vấn đề thời gian, và điểm đến trong mơ của chiến lược gia người Tây Ban Nha có thể là Barcelona.

Mikel Arteta đã gắn bó với Arsenal sáu năm trên cương vị HLV trưởng, từng bước tái thiết đội hình và đưa Pháo thủ trở lại vị thế ứng viên vô địch. Mùa giải hiện tại, họ vẫn còn cơ hội cạnh tranh tại Premier League, FA Cup, League Cup và Champions League. Một cú ăn bốn, dù khó tin, vẫn nằm trong tầm với nếu Arsenal duy trì sự ổn định ở giai đoạn quyết định.

Tuy vậy, áp lực chưa bao giờ giảm bớt. Ba mùa liên tiếp về nhì ở giải Ngoại hạng Anh đã tạo nên tâm lý nặng nề. Trận hòa 2-2 trước Wolverhampton khi dẫn trước hai bàn là ví dụ cho sự thiếu bản lĩnh ở thời điểm quan trọng. Kết quả vô tình tạo cơ hội để Manchester City rút ngắn khoảng cách trong cuộc đua. Chính Arteta cũng thừa nhận sự thất vọng và yêu cầu các học trò phải nâng chuẩn thi đấu nếu muốn chạm tay vào vinh quang.

Mikel Arteta không hài lòng với học trò ở trận hòa đội cuối bảng Wolves. Ảnh: EPA.

Dù hợp đồng của ông còn thời hạn đến tháng 6-2027, những nghi ngờ bắt đầu xuất hiện trong một bộ phận người hâm mộ. Câu hỏi được đặt ra là liệu Arteta có đủ khả năng đưa Arsenal trở lại đỉnh cao tuyệt đối hay không. Petit cho rằng mọi thứ phụ thuộc vào tham vọng cá nhân của nhà cầm quân 43 tuổi, khi ông muốn xây dựng sự nghiệp lâu dài tại một CLB duy nhất hay tìm kiếm thử thách mới ở môi trường khác.

Barcelona nổi lên như điểm đến hợp lý nhất nếu HLV Arteta quyết định ra đi. Ông từng trưởng thành từ lò đào tạo La Masia và thi đấu cho đội B trước khi chuyển sang Paris Saint-Germain năm 2002. Mối liên hệ sâu sắc với đội bóng xứ Catalan có thể trở thành yếu tố mang tính định đoạt. Theo Petit, nếu rời Arsenal, ông thầy trẻ Arteta nhiều khả năng sẽ chọn một CLB ngoài nước Anh thay vì dẫn dắt đối thủ trực tiếp tại Premier League.

Đáng chú ý, Petit còn nhắc tới Cesc Fabregas như một phương án kế nhiệm tiềm năng. Cựu đội trưởng Arsenal hiện dẫn dắt Como và gây ấn tượng khi giúp đội bóng thăng hạng từ Serie B, sau đó cạnh tranh nhóm đầu Serie A để tìm kiếm suất dự cúp châu Âu.

Cựu thủ quân Arsenal Cesc Fabregas có khả năng thay thế Arteta. Ảnh: EPA.

Fabregas được đánh giá cao nhờ cá tính mạnh mẽ, khả năng quản lý phòng thay đồ và sự quyết đoán trong những thời điểm nhạy cảm. Hợp đồng của anh với Como kéo dài đến năm 2028, với phong độ ấn tượng đã khiến nhiều đội bóng lớn để mắt.

Arsenal đang đối diện những ngã rẽ lớn. Trong trường hợp HLV Arteta mang về danh hiệu lớn, ông có thể khép lại hành trình tại Emirates với ánh hào quang. Còn nếu một lần nữa hụt bước, làn sóng hoài nghi sẽ càng dữ dội. Dù kịch bản nào xảy ra, tương lai chiếc ghế nóng tại Bắc London chắc chắn sẽ còn đeo đuổi HLV Arteta.