‘Trở lại Man United sai lầm lớn’ 19/02/2026 11:21

(PLO)- Tương lai của sao Man United đang trở thành chủ đề gây tranh cãi khi tiền đạo người Anh Marcus Rashford thi đấu thăng hoa trong màu áo Barcelona theo dạng cho mượn.

Giữa lúc nhiều ý kiến kêu gọi Man United nên đưa Rashford trở lại Old Trafford, huyền thoại Louis Saha lại lên tiếng phản đối thẳng thắn.

Rashford gia nhập Barcelona theo bản hợp đồng tạm thời và đội bóng xứ Catalan được cho là có điều khoản mua đứt vào mùa hè tới. Tại La Liga, chân sút 28 tuổi đang cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ với 10 bàn thắng cùng 13 đường kiến tạo sau 34 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Những màn trình diễn giàu tốc độ và đột biến của anh giúp hàng công Barca trở nên sắc bén hơn, đồng thời khẳng định anh vẫn đủ khả năng tỏa sáng ở môi trường đỉnh cao.

Rashford đang cảm thấy hạnh phúc ở Barcelona. Ảnh: EPA.

Phong độ ấn tượng ấy lập tức làm dấy lên suy đoán rằng Rashford có thể trở lại Man United, nơi anh từng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ và có nhiều năm gắn bó. Dù vậy, Louis Saha cho rằng viễn cảnh tái hợp không hẳn là lựa chọn khôn ngoan.

Chia sẻ với CasinoHawks, cựu tiền đạo người Pháp thừa nhận ông luôn đánh giá cao tài năng của Rashford và không bất ngờ khi cầu thủ này chơi tốt tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Saha nhấn mạnh những vấn đề trong quá khứ giữa Rashford và Man United không thể đơn giản bị xóa nhòa.

Theo quan điểm của ông, quãng thời gian khó khăn trước đây đã để lại nhiều căng thẳng và tổn thương cho cả hai phía. Nếu Rashford quay lại, áp lực cũ hoàn toàn có thể tái xuất, tạo nên vòng lặp tiêu cực. Trong khi đó, tại Barcelona, anh đang được thi đấu trong môi trường mới mẻ, ít sức ép từ những kỳ vọng nặng nề của quá khứ.

Đàn anh Saha khuyên ngôi sao người Anh không nên trở lại Old Trafford. Ảnh: EPA.

Saha thậm chí cho rằng đôi khi trong sự nghiệp, bước tiến đúng đắn nhất là rời xa quá khứ để tìm con đường mới thay vì cố gắng sửa chữa những điều đã rạn nứt. Dưới góc nhìn của một cổ động viên Man United, ông cũng hoài nghi việc đưa Rashford trở lại có thực sự giúp ích cho đội bóng hay không.

Trước đó, Rashford từng bị gạch tên khỏi đội một dưới thời HLV Ruben Amorim. Hiện tại, với những biến động trên băng ghế huấn luyện và khả năng xuất hiện một kỷ nguyên mới, cánh cửa trở lại Old Trafford vẫn chưa khép lại. Tuy nhiên, như Saha cảnh báo, cảm xúc hoài niệm đôi khi không đủ đảm bảo thành công trong thực tế và việc Rashford trở lại MU là sai lầm lớn.