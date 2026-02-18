Lượt về vòng 16 đội AFC Champions League 2: CLB Công An Hà Nội rời cuộc chơi trong cay đắng 18/02/2026 21:39

(PLO)- Tâm lý căng thẳng dẫn đến thẻ vàng, thẻ đỏ, CLB Công An Hà Nội thua Tampines Rovers 1-3 trong trận lượt về tại Singapore và rời cuộc chơi châu lục theo cách rất cay đắng.

Từ tràn trề hy vọng “viết nên lịch sử” vào tứ kết giải hạng hai châu Á - AFC Champions League 2, CLB Công An Hà Nội lại tự làm khó mình.

Là HLV trưởng, ông Mano Polking có thể toàn quyền ra lệnh cho các trợ lý của mình làm công tác kiểm tra thẻ phạt của cầu thủ trước khi đăng ký trận đấu. Nhưng cuối cùng đội đã mắc lỗi lầm rất thiếu tính chuyên nghiệp để cầu thủ dính 3 thẻ vàng bị treo giò vẫn đăng ký thi đấu trận lượt đi vòng 16 đội thắng Tampines Rovers 4-0. Cuối cùng, CLB Công an Hà Nội bị xử thua 0-3 trận lượt đi trước Tampines Rovers.

Leo Artur bị ức chế và giật chỏ đối phương bị thẻ đỏ trực tiếp phút 55. Ảnh: AFC

Đây là một bài học rất lớn cho CLB Công An Hà Nội, cụ thể là trách nhiệm của HLV Mano Polking. Từ thắng 4-0 thành thua 0-3 tại Hàng Đẫy lượt đi tối 11-2, thầy trò HLV Mano Polking sang Singapore trong một tâm trạng rất nặng nề, bực dọc.

Trong khi đó chủ nhà Tampines Rovers được “lộc trời” từ thua 0-4 thành thắng 3-0 đã chơi hưng phấn và tổ chức thế trận nặng phòng ngự để bảo vệ “lộc trời”. Trong khi đó, đội khách ức chế tâm lý vì lý do trên cùng việc chủ nhà nặng phòng ngự.

Trung vệ Việt Anh không còn chắc chắn như hồi lượt đi. Ảnh: AFC

HLV Mano Polking vẫn tiếp tục dùng tiền vệ Stefan Mauk, một trong hai cầu thủ bị 3 thẻ vàng vẫn ra sân trận lượt đi vòng 16 đội. Sau án treo giò, Mauk được xóa thẻ nên ra sân là không vi phạm luật.

Trọng tài nữ người Hàn Quốc có phần nương tay khi không rút thẻ đỏ mà chỉ là thẻ vàng cho Alan Grafite khi anh đạp gầm giày vào đội trưởng Suhaimi trong pha tranh chấp ở phút 32. Còn phút 54 thì nữ hoàng sân cỏ không thể xử nhẹ tay hơn cho Leo Artur khi anh giật chỏ vào mặt Shuyi... và tấm thẻ đỏ được rút ra.

Tâm lý nóng nảy, căng cứng, ức chế vì quá nhiều điều, đội khách không giữ được bình tĩnh.

Ba bàn thắng của chủ nhà Tampines Rovers là cú đúp của Hide Higashikawa (phút 36,60) và Trent Buhagiar (phút 79). Bàn danh dự của Công An Hà Nội do công Alan Grafite ghi từ chấm 11m phút 77.

Trận đấu lượt về kết thúc trên sân Jalan Besar với tỉ số 3-1 và Tampines Rovers thắng chung cuộc 6-1 vào tứ kết. CLB Công An Hà Nội rời giải thật tiếc nuối và tức tưởi mà lẽ ra họ có một chuyến du xuân đầy vui vẻ ở đảo quốc Singapore.