Lý giải nguyên nhân CLB Công an Hà Nội thắng 4-0 vẫn bị xử thua 0-3 18/02/2026 11:52

(PLO)- Chiến thắng tưng bừng 4-0 của CLB Công an Hà Nội trước Tampines Rovers ở lượt đi vòng 16 đội AFC Champions League Two 2025-2026 bất ngờ bị hủy bỏ vì sai sót hành chính liên quan đến tư cách cầu thủ.

Quyết định từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) khiến đại diện Việt Nam là CLB Công an Hà Nội bị xử thua ngược Tampines Rovers 0-3, đẩy thầy trò Polking vào thế khó trước trận lượt về ngày 18-2.

AFC xác định đội bóng này đã sử dụng hai cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. Theo quy định, mỗi đội bóng phải tự chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra tính hợp lệ của cầu thủ trước khi đăng ký ra sân. HLV trưởng Alexandre Polking thẳng thắn thừa nhận sai sót thuộc về đội bóng và không tìm cách đổ lỗi. Dù vậy, ông bày tỏ mong muốn có sự phối hợp rõ ràng, minh bạch hơn từ phía ban tổ chức để tránh những tình huống tương tự.

HLV Polking nhận trách nhiệm về mình khi để CLB bị xử thua 0-3. Ảnh: CCH.

Polking tiết lộ rằng trước trận đấu, CLB đã nhận được một bản báo cáo chính thức liệt kê danh sách cầu thủ đủ điều kiện thi đấu, trong đó có Stefan Mauk và China. Cuộc họp kỹ thuật diễn ra một ngày trước trận có sự tham dự của ủy viên trận đấu và các quan chức liên quan. Theo lời ông, danh sách được trình bày khi đó không ghi nhận bất kỳ trường hợp nào bị loại.

“Tôi đã xem báo cáo và tất cả đều được xác nhận đủ điều kiện. Không có ai bị đánh dấu là không hợp lệ”, HLV Polking chia sẻ với ESPN. Tuy nhiên, ở phần chú thích cuối tài liệu có dòng yêu cầu các CLB tự kiểm tra lại và AFC không chịu trách nhiệm nếu xảy ra sai sót. Chính chi tiết này đã khiến CLB Công an Hà Nội rơi vào tình cảnh trớ trêu.

Các ngoại binh tích cực tập luyện cho trận tái đấu ở sân khách Tampines Rovers ngày 18-2. Ảnh: CCH.

Hệ quả của quyết định kỷ luật khiến đội bóng ngành công an bước vào trận lượt về với bất lợi thua 0-3 trên giấy tờ, thay vì nắm lợi thế lớn sau chiến thắng đậm. Để giành quyền đi tiếp, họ buộc phải thắng với cách biệt đủ lớn, một nhiệm vụ đầy áp lực cả về chuyên môn lẫn tâm lý.

Dù vậy, HLV Polking vẫn tin vào khả năng lội ngược dòng của các học trò. Ông khẳng định họ từng ghi bốn bàn vào lưới đối thủ và hoàn toàn có thể tái lập điều đó. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận thử thách lần này nặng nề hơn bởi yếu tố tinh thần sẽ quyết định rất nhiều đến kết quả cuối cùng.