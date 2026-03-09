Chạm trán với cựu vô địch World Cup, tuyển Việt Nam nên đá như chung kết 09/03/2026 15:09

16 giờ ngày 10-3, tuyển nữ Việt Nam ra quân trận cuối cùng bảng C vòng chung kết Asian Cup 2026 gặp Nhật Bản, nhà vô địch World Cup 2011 và á quân 2015. Tuyển Việt Nam hãy chơi như trận chung kết của giải.

Vận may chỉ đến với những người luôn có thái độ nghiêm túc. Và thực tế quan trọng hàng đầu đặt ra cho thầy trò HLV Mai Đức Chung là nếu có điểm thì quá tốt, còn không phải có một kết quả tích cực, tức thua ít nhất về số bàn. Sau hai lượt trận, tuyển nữ Việt Nam đang đứng thứ 3 và có hiệu số bàn thắng/bại là 0 (2/2).

Nhiều trụ cột tuyển Việt Nam,trong đó có thủ môn Kim Thanh từng nhiều lần cảm nhận được sức mạnh của tuyển Nhật Bản. Ảnh:AFC

Với Nhật Bản hai trận đầu toàn thắng, thắng Đài Loan 2-0 và Ấn Độ 11-0 đã lấy vé vào tứ kết. Tất cả mọi phương án của tuyển Việt Nam chạm trán với Nhật Bản là “cháy hết mình” để có kết quả tích cực nhất. Xét về chuyện cọ xát và trui rèn, khi gặp đối thủ giỏi như Nhật Bản, thì kèo dưới phải nỗ lực hết mình thì mới học hỏi được những điều hay ho từ cựu vô địch World Cup này.

Có thể trận đấu này, HLV Nils Herbert Kromann Nielsen của Nhật Bản sẽ tung đội hình 2 vào sân để cầu thủ làm quen cảm giác thi đấu cho những vòng đấu tới. Với tuyển Nhật, vòng bảng chưa phải là “trận đánh” mà phải từ tứ kết, còn Việt Nam thì trận nào cũng là trận chung kết.

Trận thua Đài Loan 0-1 đã đẩy tuyển Việt Nam vào thế... hồi hộp hơn, song thực tế thì không có gì đáng lo. Nó hồi hộp ở chỗ Việt Nam chưa quyết được suất vào tứ kết sớm. Tuy nhiên có thể Việt Nam sẽ gặp phải “họa-phúc” hoặc nói nôm na “trong cái rủi có cái may” khi về thứ 3 bảng C nhưng gặp đối thủ dễ thở ở tứ kết, hoặc thậm chí là vòng Play off dành cho bốn đội thua tại tứ kết.

Tuyển Việt Nam tính thì Đài Loan cũng tính. Tuy nhiên, đội phải tự quyết số phận của mình bằng việc thể hiện hơn những gì mình có trước cựu vô địch World Cup-Nhật Bản thì mới học hỏi, tích lũy kinh nghiệm cho chiến dịch săn vé World Cup nếu vào tứ kết, và điều quan trọng là để có một kết quả tích cực nhất với Nhật Bản.