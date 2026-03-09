Tổng thư ký AFC nói về khả năng hoãn trận Việt Nam - Malaysia tại sân Thiên Trường 09/03/2026 13:13

(PLO)- Dư luận Malaysia rộ lên tin đồn AFC hoãn trận tuyển Việt Nam tiếp Malaysia tại Thiên Trường ngày 31-3 khiến Tổng thư ký AFC phải lên tiếng và thực hư ra sao?

Càng cận kề ngày 31-3, thông tin từ Malaysia và cả ở Việt Nam nóng lên chung quanh hệ quả 7 cầu thủ nhập tịch "lậu". Làng bóng Malaysia tràn lan tin đồn trận cuối bảng F trên sân Thiên Trường, tuyển Việt Nam tiếp Malaysia sẽ bị hoãn. Tổng thư ký AFC Windsor John nói gì?

Ông Windsor John, người Malaysia cho rằng, hoãn trận luôn là “từ ngữ tệ nhất” trong thế giới bóng đá. AFC chưa có đề cập đến chuyện này, mà ngược lại vẫn làm theo kế hoạch, tức trận đấu tuyển Việt Nam tiếp Malaysia trên sân Thiên Trường ngày 31-3 vẫn diễn ra bình thường.

AFC cho biết không có ý định hoãn trận tuyển Việt Nam tiếp Malaysia ngày 31-3 tại Thiên Trường. Ảnh: AFC.

Tổng thư ký Windsor John giải thích: “Nó không chỉ liên quan là một trận đấu vấn đề lớn nhất là yếu tố thương mại của giải đấu, liên quan đến các nhà tài trợ của hai đội bóng và các quyền thương mại khác của trận đấu. Không phải ai muốn hoãn là hoãn. Khi dừng một trận đấu thuộc giải đấu chính thống, hàng loạt vấn đề sẽ phát sinh với các vấn đề thương quyền và quảng cáo kéo theo rất nhiều hệ lụy. Phía đối tác và các đội bóng liên quan rất dễ bị kiện”.

Rõ ràng những gì ông Windsor John giải thích là không sai. Cả hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia cùng có những đối tác thương mại khi trận đấu đã lên kế hoạch phát sóng trực tiếp nên không thể hoãn.

Cũng theo người đứng đầu bộ phận thư ký của AFC thì hiện nay Ban kỷ luật của AFC đang chờ những thông tin cuối cùng, từ những kết luận của Tòa án thể thao, có thể trong vòng 10 ngày nữa. Lúc đó mọi thứ sẽ được công bố rộng rãi.

Cũng theo ông Windsor John, nhiệm vụ của AFC là xác định mức độ kỷ luật đúng với tình hình thực tiễn để đưa ra án phạt căn cứ trên những chứng cứ mà FIFA đã tìm ra.