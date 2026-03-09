Nóng: Đội tuyển Malaysia chắc chắn bị xử thua Nepal và Việt Nam 0-3 09/03/2026 13:33

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) giữ nguyên các hình phạt nghiêm khắc liên quan đến vụ bê bối tư cách thi đấu của 7 cầu thủ nhập tịch.

Quyết định của CAS đưa ra tại Lausanne (Thụy Sĩ) đã khiến bóng đá Malaysia rơi vào tình thế khó khăn, trong khi dư luận trong nước đặt câu hỏi về trách nhiệm và sự minh bạch của liên đoàn.

Trong phán quyết cuối cùng, CAS xác nhận rằng bảy cầu thủ gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel sẽ phải nhận án cấm thi đấu kéo dài 12 tháng. Tuy nhiên, tòa án đã điều chỉnh một phần hình phạt so với quyết định ban đầu của FIFA, cho phép các cầu thủ vẫn được tập luyện và tham gia các hoạt động bóng đá khác cùng CLB trong thời gian bị treo giò.

Bên cạnh án phạt dành cho các cầu thủ, FAM cũng buộc phải nộp khoản tiền phạt lên tới 350.000 franc Thụy Sĩ. Đây được xem là hậu quả trực tiếp sau khi FIFA kết luận rằng các giấy tờ liên quan đến tư cách thi đấu của những cầu thủ nhập tịch này đã bị làm giả.

Có đến 7 cầu thủ nhập tịch ra sân trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: TAFC.

Trước phán quyết từ CAS, FAM bày tỏ sự thất vọng sâu sắc và cho rằng mức xử phạt vẫn quá nặng. Trong tuyên bố chính thức, liên đoàn khẳng định họ tôn trọng thẩm quyền của CAS nhưng nhận định rằng hình phạt không thực sự tương xứng nếu so với những vụ việc tương tự từng được tòa án thể thao này xử lý trước đây. FAM cho biết họ sẽ nghiên cứu kỹ hơn khi bản phán quyết chi tiết bằng văn bản được công bố.

Liên đoàn cũng thừa nhận rằng đã có những thiếu sót trong công tác giám sát hành chính liên quan đến hồ sơ của các cầu thủ. Tuy vậy, FAM nhấn mạnh các cầu thủ không nên bị xem là người chịu trách nhiệm trong vụ việc này. Theo giải thích của liên đoàn, những cầu thủ nói trên không tham gia vào quy trình quản lý giấy tờ và hoàn toàn không nắm được các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính. FAM cũng khẳng định cả bảy người đều là công dân Malaysia hợp pháp theo luật quốc gia.

Dù vậy, phản ứng từ công chúng và giới chuyên môn trong nước lại khá gay gắt. Nhiều ý kiến cho rằng cách xử lý khủng hoảng của FAM chưa thuyết phục, đặc biệt khi liên đoàn vẫn chưa đưa ra lời xin lỗi chính thức nào đối với người hâm mộ.

Malaysia có sử dụng cầu thủ nhập tịch "lậu" trong trận thắng Nepal 2-0. Ảnh: TNST.

Theo nhà phê bình bóng đá Zack Rahim, phán quyết của CAS đã xác nhận rõ ràng rằng FAM đã sai trong vụ việc. Tuy nhiên, ông đặt câu hỏi vì sao liên đoàn vẫn chưa đưa ra lời xin lỗi công khai. Ông cho rằng sự im lặng này càng khiến niềm tin của người hâm mộ bị tổn hại.

Zack Rahim cũng cảnh báo rằng hậu quả thể thao có thể còn nghiêm trọng hơn nhiều so với án phạt hiện tại. Ông dự đoán Malaysia chắc chắn bị trừ sáu điểm tại vòng loại Asian Cup. Trước đó, đội tuyển Malaysia đã giành chiến thắng trước Việt Nam và Nepal trong chiến dịch vòng loại, nhưng những kết quả này nhiều khả năng sẽ bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hủy bỏ sau phán quyết từ CAS.

Đội tuyển Việt Nam rộng cửa vào vòng chung kết Asian Cup 2027 khi đội dẫn đầu Malaysia bị trừ điểm. Ảnh: TNST.

Ngoài ra, ông cũng chỉ trích FAM vì chưa giải thích rõ ràng cho công chúng về những sai sót đã xảy ra và kế hoạch cải tổ nhằm tránh lặp lại sai lầm tương tự. Trong mắt nhiều người hâm mộ, việc 7 cầu thủ bị xác định không đủ điều kiện thi đấu nhưng liên đoàn vẫn không đưa ra lời xin lỗi được xem là điều khó chấp nhận.

Trước búa rìu dư luận, FAM vẫn giữ lập trường phòng thủ và tiếp tục đặt câu hỏi về tính công bằng của phán quyết từ CAS. Tuy nhiên, với án phạt đã có hiệu lực, bóng đá Malaysia giờ đây buộc phải đối diện với hậu quả của một trong những bê bối nghiêm trọng nhất trong lịch sử gần đây của mình.