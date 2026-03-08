VCK Asian Cup 2026: Có 3 điểm, tuyển Philippines 70% cơ hội vào vòng tranh vé World Cup 08/03/2026 18:35

(PLO)- Tuyển Philippines vừa đánh bại tuyển nữ Iran 2-0, cùng hiệu số bàn thắng bại -2 nhưng rất nhiều cơ hội vào tứ kết.

Lượt trận cuối bảng A VCK Asian Cup 2026 cũng là vòng loại World Cup 2027 môn bóng đá nữ vừa kết thúc. Theo đó, tuyển Philippines có 3 điểm khi đánh bại Iran 2-0 để kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba, sau Hàn Quốc và Úc (cùng 7 điểm). Với 3 điểm, cùng hiệu số bàn thắng bại -2 (2/4), tuyển nữ Philippines có đến 70% cơ hội giành suất vé vớt vào tứ kết, tức vòng tranh chấp vé đi World Cup 2027 tại Brazil.

Bảng A đã diễn ra không có bất ngờ khi Iran có ba trận toàn thua, Philippines có 1 trận thắng duy nhất trước Iran. Hai bàn thắng của nhà vô địch SEA Games 33 do công Sara Eggesvik ghi phút 29 và Chandler McDaniel ghi phút 82.

2 đội đứng thứ ba trong 3 bảng đấu có thành tích xuất sắc sẽ giành vé vớt vào tứ kết. Chỉ có 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại -2, nhưng vì sao tuyển Philippines có đến 70% cơ hội vào tứ kết?

Tuyển nữ Philippines có 3 điểm cùng hiệu số -2 nhưng nhiều cơ hội vào tứ kết. Ảnh: AFC

Vì ở bảng B, trước lượt trận cuối cùng, hai đội trắng tay sau hai trận đầu là Bangladesh và Uzbekistan lần lượt số hiệu số bàn thắng/bại là -7 (0/7) và -6 (0/6). Lượt trận cuối ngày 9-3, hai đội này gặp nhau và khó thắng nhau đậm để cải thiện hiệu số phụ tốt hơn Philippines.

Uzbekistan phải thắng Bangladesh 5 bàn cách biệt thì mới vượt qua Philippines, hoặc Bangladesh thắng Uzbekistan 6 bàn cách biệt... thì lúc đó ưu thế hơn Philippines. Và Philippines tiếp tục chờ cục diện tại bảng C, nơi tuyển nữ Việt Nam nhiều khả năng cũng tranh vé vớt.

Thứ tự bảng A, Philippines đang trong chế độ chờ nhưng nhiều hy vọng có vé vớt vào tứ kết.

Tuyển nữ Iran đến với giải này đầy tâm trạng lo âu khi đất nước đang cuộc chiến khốc liệt, tuy nhiên nhìn cách họ thể hiện qua 3 trận vòng bảng cho thấy họ nỗ lực cực lớn và chơi rất hay, vượt qua chính mình, nhưng toàn thua là do trình độ của Iran còn thấp hơn.

Ở trận đấu cùng giờ còn lại giữa chủ nhà Úc và Hàn Quốc là cuộc rượt đuổi tỉ số hấp dẫn, cuối cùng hai đội chia điểm nhau qua trận hòa 3-3. Hàn Quốc chiếm ngôi đầu nhờ có hiệu số bàn thắng/bại tốt hơn Úc dù cả hai đội cùng có 7 điểm.

+ Lịch đấu lượt cuối bảng B (16 giờ ngày 9-3): Triều Tiên - Trung Quốc, Uzbekistan - Bangladesh.