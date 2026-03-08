Cuộc so tài giữa Messi và Yamal sẽ dời khỏi Qatar? 08/03/2026 14:26

Theo như lịch đấu trận Siêu cúp giữa nhà vô địch châu Âu - Tây Ban Nha và nhà vô địch Nam Mỹ - Argentina sẽ diễn ra ngày 27-3 tại Qatar. Cuộc so tài của cựu sao Barcelona là Messi và Yamal - ngôi sao sáng của đội bóng xứ Catalan hiện nay có khả năng phải dời sang quốc gia khác.

Logo thương mại của trận Siêu cúp Tây Ban Nha- Argentina.

Phía Qatar vẫn chưa có ý định dời trận đấu, họ bảo rằng, tình hình hiện nay ở Qatar vẫn diễn tiến tốt đẹp, không có dấu hiệu nguy hiểm nếu trận đấu diễn ra (?). Hiện nay LĐBĐ châu Âu (UEFA), LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) và lãnh đạo LĐBĐ Qatar vẫn thường xuyên liên lạc nhau để nắm tình hình, nhất là chiến sự đang ngày một leo thang ở Trung Đông, trong đó có Qatar cũng vướng vào việc bị trả đũa vào các căn cứ Mỹ từ Iran.

Nếu trận Siêu cúp không thể diễn ra ở Qatar thì 4 sân bóng phía trên sẽ là ứng viên.

Có điều đội hậu cần của Messi đã hủy kế hoạch sắp xếp để Messi bay tới Qatar cùng đội tuyển Argentina đá trận Siêu cúp với Tây Ban Nha. Thế giới bóng đá đang náo nức đón chờ trận Siêu cúp giữa nhà vô địch châu Âu và Nam Mỹ. Tất nhiên nó sẽ diễn ra đúng kế hoạch nhưng có thể sẽ phải dời xa khỏi đất nước Qatar khi có nhiều ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới trong màu áo của tuyển Tây Ban Nha và Argentina tề tựu về đó để đá.

Messi từng "lấy vía" cho Yamal. Ảnh:Barcelona X

Ngoài trận Siêu cúp diễn ra ngày 27-3, thì phía Qatar cũng sẽ tổ chức festival bóng đá “ăn theo” trận cầu Siêu kinh điển này, trong đó có nhiều trận giao lưu, giao hữu, là một chuỗi sự kiện bóng đá đỉnh cao.

Qatar vẫn quả quyết không thấy sự nguy hiểm, nhưng “tên bay đạn lạc” thì thật khó mà tiên liệu được.

Hiện nay đã có 4 sân vận động dự kiến sẽ diễn ra trận siêu cúp này nếu tình hình Trung Đông nói chung và Qatar không đảm bảo cho dàn sao của hai đội đến đó. Bốn sân gồm sân Bernabeu ở Madrid, sân MetLife ở New York, Mỹ, sân Olympico ở Roma, Ý và sân Wembley của Anh.