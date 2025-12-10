Yamal lập kỷ lục Champions League mới vẫn hờn dỗi 10/12/2025 11:16

(PLO)- Lamine Yamal lập kỷ lục Champions League khi Barcelona đánh bại Frankfurt ở Champions League, nhưng sau đó anh lại thất vọng vì bị HLV Hansi Flick thay ra khỏi sân.

Lamine Yamal lập kỷ lục Champions League mới khi Barcelona đánh bại Eintracht Frankfurt 2-0 trên sân nhà Camp Nou vào sáng nay 10-12. Jules Kounde ghi cả hai bàn cho Barcelona, ​​trong khi Ansgar Knauff ghi bàn còn lại cho đội khách.

Lamine Yamal kiến ​​tạo cho Kounde ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 cho Barca ở phút 53. Pha kiến ​​tạo này đồng nghĩa với việc Lamine Yamal đã đóng góp vào 14 bàn thắng cho Barcelona tại Champions League mùa này: bảy bàn thắng và bảy pha kiến ​​tạo.

Thành tích trên giúp Lamine Yamal lập kỷ lục là cầu thủ có nhiều bàn thắng nhất tại Champions League từ trước đến nay ở độ tuổi 18 trở xuống. Yamal đã vượt qua Kylian Mbappe, người trước đó giữ kỷ lục đóng góp 13 bàn thắng (cả kiến tạo) kể từ khi Champions League ra đời vào năm 1992.

Yamal lập kỷ lục Champions League trong chiến thắng của Barcelona trước Eintracht Frankfurt. ẢNH: AFP

Một cột mốc giúp Lamine Yamal tiếp tục đạt được thành công mặc dù anh vẫn còn rất trẻ. Tuy nhiên, kỷ lục đó đã bị ảnh hưởng đôi chút bởi thái độ hờn dỗi của Lamine Yamal, người tỏ ra thất vọng khi HLV Hansi Flick của Barcelona rút anh ra khỏi sân ở phút 89.

Sau trận đấu HLV Hansi Flick thừa nhận rằng Lamine Yamal không hài lòng với quyết định của ông. "Lamine Yamal thất vọng với sự thay người này", HLV Hansi Flick nói, "Chúng tôi cần những cầu thủ mới và chúng tôi đã thực hiện những thay đổi đó"

Nhờ chiến thắng này, Barcelona hiện đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng Champions League. Chỉ có 8 đội đứng đầu mới được vào thẳng vòng 16 đội. Các đội từ vị trí thứ 9 đến thứ 24 phải tham gia vòng play-off.

Kết quả các trận đấu khác ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League rạng sáng nay 10-12, Bayern Munich thắng Sporting 3-1, AS Monaco thắng Galatasaray 1-0, Atalanta thắng Chelsea 2-1, Inter Milan thua Liverpool 0-1, PSV thua Atletico Madrid 2-3, Tottenham thắng Slavia Prague 3-0 và Union St.Gilloise thua Marseille 2-3.

Bảng xếp hạng Champions League