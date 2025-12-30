Sau Được 'đất bắc', Lê Phong Gia Lai bị Công an TP.HCM khởi tố 30/12/2025 10:08

(PLO)- Sau khi triệt phá băng nhóm Được "đất bắc" núp bóng Công ty Đất Bắc, Công an TP.HCM tiếp tục khởi tố Lê Tuấn Phong hay còn gọi là "Phong Gia Lai" cùng các bị can liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê tại Công ty Lê Phong Gia Lai.

Ngày 30-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đơn vị đã phối hợp các phòng nghiệp vụ và công an địa phương liên quan, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nhiều vụ án cưỡng đoạt tài sản liên quan hoạt động đòi nợ thuê núp bóng các doanh nghiệp mua bán nợ, bảo vệ, vệ sĩ, xảy ra trên địa bàn TP.HCM và một số tỉnh lân cận.

Dùng pháp nhân làm “vỏ bọc” cho hoạt động cưỡng đoạt

Quá trình điều tra xác định, sau khi khám phá băng nhóm cưỡng đoạt tài sản núp bóng Công ty TNHH mua bán nợ Đất Bắc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật tương tự liên quan Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam, Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ – Vệ sĩ – Mua bán nợ và một số công ty khác.

Công an TP.HCM khởi tố nhóm đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp. Ảnh: CA

Đáng chú ý, Cơ quan điều tra làm rõ nhiều hành vi cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê, núp bóng pháp nhân doanh nghiệp mua bán nợ, trong đó nổi lên là Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai do Lê Tuấn Phong (còn gọi Phong “Lê”) cầm đầu; Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát do Đỗ Văn Hoàng cầm đầu; cùng một nhóm đối tượng do Nguyễn Trung Đức tổ chức, điều hành.

Lê Tuấn Phong bị Công an TP.HCM khởi tố. Ảnh: CA

Trước tính chất phức tạp, liên quan nhiều đối tượng, địa bàn và có dấu hiệu hoạt động liên tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt xóa toàn bộ các công ty và nhóm đối tượng nêu trên.

Ký hợp đồng giả cách để che giấu đòi nợ thuê

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai có trụ sở tại số 45/31 đường Trường Lưu, phường Long Phước, được Lê Tuấn Phong thành lập vào tháng 3-2025. Thực chất, công ty này được Phong sử dụng làm vỏ bọc pháp nhân để tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật.

Công an hiện đang sàng lọc, làm rõ hành vi, vai trò của những người liên quan. Ảnh: CA

Khi có khách hàng là chủ nợ liên hệ yêu cầu đòi các khoản nợ khó thu hồi, Lê Tuấn Phong trực tiếp đứng ra thỏa thuận và ký kết các “hợp đồng mua bán nợ” mang tính chất giả cách. Những hợp đồng này được lập nhằm che giấu bản chất là hợp đồng đòi nợ thuê, né tránh sự phát hiện, kiểm tra của cơ quan chức năng.

Theo thỏa thuận, các đối tượng hưởng lợi bất chính với tỉ lệ từ 30%-50% trên tổng số tiền đòi được từ người vay nợ. Sau khi ký hợp đồng, Phong trực tiếp chỉ đạo, tổ chức cho nhân viên cùng tham gia việc đòi nợ.

Công an thu giữ các tang vật, tài liệu mà nhóm đòi nợ sử dụng. Ảnh: CA

Để tạo sức ép, Phong tự trang bị đồng phục cho nhân viên, trong đó có áo thun màu đen in dòng chữ “Lê Phong Gia Lai – Mua bán nợ”. Mỗi lần đi đòi nợ, Phong chỉ đạo từ 5-6 người mặc đồng phục, cố tình để lộ hình xăm trên cơ thể, cùng xuất hiện tại nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người vay nợ nhằm gây tâm lý hoang mang, lo sợ, buộc họ phải giao tiền trả nợ.

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Ban chuyên án đã làm rõ hai vụ cưỡng đoạt tài sản do băng nhóm Lê Tuấn Phong thực hiện, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2,6 tỉ đồng.

Thủ đoạn của nhóm Hoàng Phát và Trung Đức

Đối với Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát, trụ sở tại số 10B2 đường Đỗ Mười, phường An Phú Đông, do Đỗ Văn Hoàng thành lập vào tháng 7-2023, Cơ quan điều tra xác định đây cũng là vỏ bọc pháp nhân để tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật.

Khi có chủ nợ liên hệ, Hoàng là người trực tiếp thỏa thuận, thống nhất mức chia lợi nhuận trên số tiền thu hồi được. Hoàng tự soạn thảo các “hợp đồng mua bán nợ” mang tính chất giả cách nhằm hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê và sử dụng làm căn cứ đối phó khi bị kiểm tra.

Lê Tuấn Phong khai nhận hành vi phạm tội. Ảnh: CA

Theo thỏa thuận, Hoàng hưởng từ 20%-30% trên số tiền đòi được đối với các hợp đồng không qua môi giới; từ 35%-40% đối với các hợp đồng có môi giới. Sau khi ký hợp đồng, Hoàng trực tiếp phân công nhiệm vụ cho từng người tham gia đòi nợ, với thủ đoạn tương tự nhóm Lê Phong Gia Lai.

Phong quảng cáo việc đòi nợ trên trang mạng xã hội. Video: Công an TP.HCM

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng làm rõ nhóm đối tượng do Nguyễn Trung Đức cầm đầu. Đức là Giám đốc Công ty TNHH TMDV Lê Khánh, trụ sở tại khu phố Phước Long, phường Tân Hải, ngành nghề đăng ký kinh doanh là thi công cơ khí và lắp đặt thiết bị máy.

Từ tháng 4-2025, Nguyễn Trung Đức tụ tập bạn bè, thành lập một nhóm gồm năm đối tượng để đi đòi nợ thuê cho các chủ nợ có khoản nợ khó đòi. Nhóm này do Đức trực tiếp chỉ đạo, điều hành, nhận hợp đồng và tổ chức thực hiện việc đòi nợ.

Các thành viên "xăm trổ" được tuyển dụng vào để đòi nợ. Ảnh: CA

Hoạt động đòi nợ của các công ty và nhóm đối tượng được tổ chức bài bản, phân công rõ vai trò như người chỉ đạo, người trực tiếp gây áp lực, người quay video, người cảnh giới. Khi bị kiểm tra hoặc làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng xuất trình các hợp đồng mua bán nợ để né tránh trách nhiệm, che giấu bản chất cưỡng đoạt tài sản.

Liên kết, môi giới, hoạt động liên tỉnh

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM còn phát hiện một số vụ việc xảy ra tại TP.HCM và tỉnh Đồng Nai, trong đó Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai đã “môi giới” cho Công ty TNHH DV Mua bán nợ – Bảo vệ – Vệ sĩ 620 ký kết hợp đồng đòi nợ thuê; nhóm Nguyễn Trung Đức vừa môi giới, vừa trực tiếp tham gia cùng Công ty Lê Phong Gia Lai đi đòi nợ.

Công an lấy lời khai với Phong. Ảnh: CA

Các đối tượng tổ chức nhiều nhóm người, liên tục đến nhà người dân, tụ tập đông người, đe dọa, ép buộc trả các khoản tiền lớn, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư, khiến người dân lo lắng, bất an.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn phát hiện một số đối tượng sau khi bị xử lý tại TP.HCM đã di chuyển sang các địa phương khác để tiếp tục thực hiện hành vi tương tự, thể hiện tính chất liên tỉnh, liều lĩnh, coi thường pháp luật.