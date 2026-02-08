TP.HCM: Tìm chủ sở hữu xe Exciter liên quan vụ cưỡng đoạt tài sản 08/02/2026 11:54

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tìm chủ sở hữu xe máy Exciter biển số 92F1-158.21 liên quan vụ cưỡng đoạt tài sản tại xã Tân An Hội rạng sáng 4-10-2025.

Ngày 8-2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý tin báo về tội phạm cưỡng đoạt tài sản, phát hiện ngày 4-10-2025 tại xã Tân An Hội (huyện Củ Chi cũ).

Theo điều tra, ngày 4-10-2025, tại đường đá thuộc ấp Bàu Tre 2B, xã Tân An Hội, TP.HCM (khu vực gần Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi), Lê Gia Bảo và Vũ Đức Kiệt đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Công an đang tìm chủ sở hữu của chiếc xe Exciter biển số 92F1-158.21. Ảnh: CA

Hai người này điều khiển xe mô tô hiệu Exciter Yamaha biển số 92F1-158.21 đi chiếm đoạt xe máy và thuốc lá của người khác. Tuy nhiên, đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được người bị hại trong vụ việc trên.

Qua xác minh, Cơ quan CSĐT chưa xác định được chủ sở hữu xe mô tô hiệu Exciter Yamaha biển số 92F1-158.21, số máy: 55P1355903; số khung: 5P10EY355895.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị ai là chủ sở hữu phương tiện nêu trên hoặc là nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản trong vụ án này, vui lòng liên hệ cán bộ điều tra Võ Văn Hiền (Công an xã Tân An Hội).

Địa chỉ liên hệ: Số 175, đường Tỉnh lộ 8, ấp 5, xã Tân An Hội, TP.HCM; số điện thoại: 0938.496.767.

Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng tin, nếu không có người đến nhận lại tài sản, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM sẽ xử lý theo quy định.