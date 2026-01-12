Công an tìm chủ 90 cây thuốc lá Jet, Hero cùng xe máy trong vụ chiếm đoạt tài sản 12/01/2026 16:41

Ngày 12-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý tin báo về tội phạm cưỡng đoạt tài sản, phát hiện ngày 4-10-2025 tại ấp Bàu Tre 2B, xã Tân An Hội, TP.HCM.

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 4-10-2025, tại đoạn đường đá thuộc ấp Bàu Tre 2B, xã Tân An Hội (huyện Củ Chi cũ), đoạn gần Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi, Lê Gia Bảo và Vũ Đức Kiệt đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Công an đang tìm bị hại liên quan vụ chiếm đoạt chiếc xe máy và 90 cây thuốc lá. Ảnh: CA

Các tài sản bị chiếm đoạt gồm một xe máy biển số 59K2-468.78, 50 cây thuốc lá hiệu Jet và 40 cây thuốc lá hiệu Hero. Đến nay, cơ quan công an vẫn chưa xác định được danh tính người bị hại trong vụ việc.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị ai là người bị hại của vụ việc nêu trên, liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hoặc gặp cán bộ Võ Văn Hiền (Công an xã Tân An Hội).

Địa chỉ số 175, đường Tỉnh lộ 8, ấp 5, xã Tân An Hội, TP.HCM (huyện Củ Chi cũ). Số điện thoại: 0938.496.767.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng tin, nếu không có ai đến nhận lại tài sản và phối hợp làm việc, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM sẽ xử lý theo quy định.