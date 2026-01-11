Đảng ủy Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có tính 'chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế' 11/01/2026 18:10

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, "biến nguy thành cơ, biến tư duy thành nguồn lực..."

Ngày 11-1, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị.

Chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ các ý kiến tại Hội nghị thống nhất nhận định năm 2025 Đảng ủy Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có tính "chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế".

Theo Thủ tướng, những kết quả lớn nhất là tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, với môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam; niềm tin và hy vọng của bạn bè quốc tế vào Việt Nam phát triển hùng cường, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà trong các lĩnh vực khác; niềm vui của nhân dân khi được thụ hưởng thành quả của đất nước.

Thủ tướng nêu rõ, trong thành quả chung của đất nước có đóng góp của Đảng ủy Chính phủ với vai trò lãnh đạo cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, cơ quan hành pháp và thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ trong thành quả của đất nước có đóng góp của Đảng ủy Chính phủ. Ảnh: VGP

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ Chính phủ đặc biệt quan tâm, ngày càng đi vào nền nếp; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các mặt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được đẩy mạnh, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng về chính trị.

Công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; Triển khai thực hiện chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Đảng ủy làm tốt công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền, truyền thông chính sách tạo đồng thuận xã hội. Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác Đại hội đảng bộ các cấp, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Thủ tướng đánh giá Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, "biến nguy thành cơ, biến tư duy thành nguồn lực, biến thách thức thành động lực" và huy động được sức mạnh từ nhân dân để góp phần phát triển đất nước, tạo được nền tảng, tạo đà, tạo lực, tạo thế, tạo niềm tin để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Cùng với phân tích nguyên nhân của những kết quả đạt được và những hạn chế cần khắc phục, những việc cần làm tốt hơn trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh những bài học kinh nghiệm quan trọng: Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, bạn bè giúp đỡ thì chỉ bàn làm, không bàn lùi.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, các cơ quan đã và đang triển khai nhiệm vụ năm 2026 trên tinh thần những nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội toàn quốc XIV của Đảng sẽ xác định; Đảng bộ Chính phủ và các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ cần căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để tổ chức thực hiện thật tốt trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ở tất cả các cấp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên, cũng như thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Thủ tướng và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VGP

Trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả tầm nhìn chiến lược, tự chủ chiến lược, hai mục tiêu chiến lược 100 năm; trên cơ sở đó thực hiện 5 chiến lược cụ thể: Hoàn thiện thể chế chiến lược, huy động nguồn lực chiến lược, đầu tư hạ tầng chiến lược, phát triển công nghệ chiến lược và giữ cân bằng chiến lược.

Năm 2026, Đảng ủy Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp: Tập trung chỉ đạo công tác tổ chức, phục vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn, tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng; tập trung quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, Chương trình hành động triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; triển khai nhiệm vụ được giao theo Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026.

Cùng với đó, quán triệt, tổ chức thực hiện Kết luận của Trung ương, Nghị quyết 244 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Nghị quyết 01 của Chính phủ; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đột phá chiến lược của Bộ Chính trị; tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược; chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; giữ vững độc lập chủ quyền, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển; tiếp tục tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Ngay sau hội nghị này, Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ căn cứ kết luận hội nghị, khẩn trương xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch cụ thể, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kết quả, trách nhiệm tổ chức thực hiện; phấn đấu hoàn thành toàn diện, đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2026.

Thủ tướng lưu ý việc tổ chức thực hiện phải phát huy tinh thần chủ động, năng động, sáng tạo và phải luôn bám sát 5 nguyên tắc và 5 phương thức lãnh đạo của Đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.