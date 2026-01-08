Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị Chính phủ và chính quyền địa phương 08/01/2026 09:02

Sáng 8-1, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc với chính quyền địa phương để đánh giá kết quả năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chúng ta thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và giai đoạn 2021-2025 trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ. Nhìn chung khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự Hội nghị toàn quốc Chính phủ và chính quyền địa phương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự hội nghị tại trụ sở Chính phủ và các điểm cầu địa phương có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết giai đoạn 2021-2025 thế giới có nhiều vấn đề vượt dự báo. Đại dịch COVID-19 gây hậu quả nặng nề; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt, xung đột quân sự leo thang ở nhiều nơi. Xu hướng tăng trưởng, đầu tư, thương mại toàn cầu chậm lại; lạm phát và nợ công tăng cao.

Ở trong nước, tác động cộng hưởng của nhiều yếu tố tiêu cực bên ngoài ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi. Nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao. Những hạn chế nội tại nhiều năm cần tập trung giải quyết. Các cấp phải dành nhiều công sức, thời gian sắp xếp lại bộ máy ở cả Trung ương và địa phương.

Thủ tướng nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt các giải pháp và đạt thành tựu quan trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị. Ảnh: VGP

Đặc biệt, năm 2025 đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,02%. Đây là con số thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao của khu vực và thế giới. Nước ta giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Bội chi ngân sách, nợ công thấp hơn giới hạn quy định. An sinh xã hội, đời sống nhân dân được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được củng cố.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng cũng thẳng thắn nêu một số hạn chế. Việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển khoa học công nghệ cần phải nỗ lực hơn nữa. Áp lực điều hành tỉ giá, lãi suất còn lớn trước sức ép từ bên ngoài. Tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông chưa được xử lý hiệu quả.

Thủ tướng đặt vấn đề các cấp, các ngành đã thực sự quyết tâm cao, hành động quyết liệt để "xoay chuyển tình thế, biến nguy thành cơ" chưa? Công tác phản ứng chính sách đã chủ động, kịp thời và hiệu quả hay chưa?

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc. Ảnh: VGP

Làm gì để tăng trưởng hai con số?

Thủ tướng đề nghị các đại biểu thảo luận về kết quả năm 2025 và nhìn lại giai đoạn 2021-2025. Trong đó, tập trung làm rõ những điểm nổi bật về kết cấu hạ tầng chiến lược; kết quả xóa nhà tạm, nhà dột nát và khắc phục hậu quả thiên tai.

Hội nghị cũng cần đánh giá công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và việc triển khai chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn bộ máy. Thủ tướng đề nghị xác định rõ những điểm nghẽn, khó khăn cùng nguyên nhân khách quan, chủ quan. Các đại biểu cần làm rõ vì sao một số nơi làm tốt, một số nơi chưa tốt để chia sẻ bài học thực tiễn.

Về nhiệm vụ năm 2026, Thủ tướng đề nghị phân tích bối cảnh để kiến nghị trọng tâm chỉ đạo, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và 10 Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị.

"Đâu là giải pháp đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô? Các đột phá về thể chế, hạ tầng, nhân lực phải làm gì?", Thủ tướng gợi ý.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu phát biểu ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề và góp ý trực tiếp vào các dự thảo Nghị quyết 01 và 02 năm 2026 của Chính phủ.