Thủ tướng yêu cầu chi trả gộp hai tháng lương hưu, trợ cấp vào kỳ tháng 2 01/01/2026 10:51

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam chi trả gộp hai tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2 và tháng 3) vào kỳ chi trả tháng 2-2026, nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách vui xuân, đón Tết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị 36/2025 về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Không để đứt nguồn hàng thiết yếu trong dịp Tết

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp Tết Nguyên đán có kế hoạch bảo đảm nguồn hàng, cung ứng liên tục với giá hợp lý. Đồng thời, các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng dầu phải bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Bộ Công Thương phối hợp với các đơn vị, địa phương kiểm tra về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, thương mại điện tử, niêm yết giá và bán hàng hóa theo giá niêm yết, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý...

Bộ Tài chính kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia đúng đối tượng, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt tại các địa bàn xảy ra thiên tai, bão lũ... không để Nhân dân bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam chi trả gộp hai tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 02 và tháng 03) vào kỳ chi trả tháng 2-2026 nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách vui xuân, đón Tết.

Tối 31-12, tại TP.HCM, người dân đã được mãn nhãn với phần bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026. Ảnh: THUẬN VĂN

Bộ Xây dựng chủ trì quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán, không để hành khách chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe theo quy định; tổ chức vận chuyển hàng hóa thông suốt trước, trong và sau dịp Tết, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và hải đảo.

Cơ quan này cũng được giao phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông và khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông nhất là các tuyến kết nối khu vực TP Hà Nội, TP.HCM, đầu mối giao thông lớn (nhà ga, sân bay, bến cảng…) khu vực tổ chức Lễ hội xuân…

Phối hợp với các địa phương và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục kịp thời các tuyến đường bị hư hỏng mặt đường, hư hỏng do thiên tai, lụt bão; giải quyết, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông...

Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp

Bộ Công an tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, có phương án hạn chế tối đa ùn tắc giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là liên quan đến sử dụng rượu, bia, chất cấm khi điều khiển phương tiện giao thông.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bám sát diễn biến, tình hình kinh tế thế giới và trong nước để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Tăng cường triển khai các giải pháp quản lý thị trường vàng. Tổ chức tốt công tác điều hòa và cung ứng tiền mặt, đáp ứng nhu cầu tiền mặt cho nền kinh tế cả về giá trị và cơ cấu mệnh giá…

Bộ Nội vụ đẩy mạnh ứng dụng số, bảo đảm 100% dịch vụ công trực tuyến thiết yếu hoạt động ổn định, không gián đoạn; có phương án hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đặc biệt đối với nhóm thủ tục liên quan đến đăng ký cư trú, hộ tịch, y tế, lao động, việc làm, trợ giúp xã hội và lĩnh vực sản xuất kinh doanh phục vụ Tết...

UBND cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tiễn, khả năng, điều kiện của địa phương quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới, tạo không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân nhưng bảo đảm an toàn, tiết kiệm.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố.

Nghiêm cấm dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp với mọi hình thức; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi…..

Chỉ thị cũng nêu rõ cán bộ, công chức không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu, bia; cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026; tăng tốc, bứt phá thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2026 và cả nhiệm kỳ Đại hội XIV.