Ông Phan Xuân Thủy: Tuyên truyền Đại hội XIV phải đúng định hướng, có tính chiến đấu, sức lan tỏa mạnh 30/12/2025 18:05

(PLO)- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh mỗi sản phẩm báo chí tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng phải là một tác phẩm định hướng sâu sắc, hấp dẫn về nội dung và hình thức, có sức lan tỏa mạnh mẽ, có khả năng dẫn dắt dư luận xã hội.

Chiều 30-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn báo chí tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh công tác tuyên truyền của báo chí về Đại hội XIV sẽ góp phần vào công tác chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội.

Theo ông Thủy, công tác này góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất về tư tưởng, hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đồng thời, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự tin và khát vọng xây dựng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng đề ra.

Ông Thủy đề nghị công tác tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng cần được triển khai với tinh thần đổi mới, tư duy mới, cách làm mới, phương thức mới.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN

Định hướng thêm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lưu ý cần phát huy vai trò báo chí đa nền tảng, nhất là nền tảng số.

“Mỗi sản phẩm báo chí tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng phải là một tác phẩm định hướng sâu sắc, hấp dẫn về nội dung và hình thức, có sức lan tỏa mạnh mẽ và có khả năng dẫn dắt dư luận xã hội” - ông Thủy nhấn mạnh.

Ông Phan Xuân Thủy nêu rõ việc hội nghị tập huấn được tổ chức là nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, phóng viên báo chí về ý nghĩa, tầm quan trọng, những điểm mới trong công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng và những nội dung cốt lõi của dự thảo các văn kiện trình Đại hội.

Cạnh đó, hội nghị nhằm trang bị phương pháp, kỹ năng, cách làm trong tuyên truyền Đại hội, đặc biệt là yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức, phương thức tuyên truyền theo hướng đa nền tảng, có chiều sâu, có sức lan tỏa, bảo đảm tính chính xác, tính chiến đấu và tính thuyết phục.

Ông Thủy cũng yêu cầu tăng cường trách nhiệm chính trị, đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh của người làm báo, đặc biệt trong bối cảnh không gian mạng phát triển mạnh, thông tin đa chiều, thậm chí nhiễu loạn.

Nêu thực tế thời gian qua, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, trên các nền tảng, đặc biệt là không gian mạng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc, bôi nhọ và tập trung rất mạnh vào những câu chuyện hướng tới Đại hội XIV. Do đó, nhiệm vụ, trách nhiệm của người làm báo trong thời điểm này càng có ý nghĩa sâu sắc và phải thể hiện rõ tinh thần của người làm báo cách mạng Việt Nam.

Ông mong mỗi cán bộ, phóng viên sẽ nhận thức rõ hơn trách nhiệm chính trị của mình, làm tốt hơn vai trò người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa, góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ phó thường trực Tổ Biên tập văn kiện Đại hội XIV, báo cáo chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN

Tại Hội nghị, GS.TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ phó thường trực Tổ Biên tập văn kiện Đại hội XIV, đã báo cáo chuyên đề về “Những điểm mới trong công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng và những nội dung cốt lõi, quan trọng trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng”.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, sau đó đã trình bày chuyên đề về đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng.