Bí thư Trần Lưu Quang: Cướp giật đường phố đã giảm 02/03/2026 19:30

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhìn nhận tình trạng cướp giật đường phố đã giảm. Tuy nhiên, TP.HCM đang đối mặt với thách thức lớn là an ninh mạng, lừa đảo, sử dụng công nghệ AI để dựng hình, dựng thông tin sai sự thật.

Chiều 2-3, tại trụ sở UBND phường Diên Hồng, TP.HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 6 của TP.HCM, đã có tiếp xúc cử tri phường Diên Hồng, Hòa Hưng và Vườn Lài, trước kỳ bầu cử.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: THANH THÙY

Metro số 2 chắc chắn sẽ nhanh hơn Metro số 1

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Phùng Thế Vinh, phường Hòa Hưng, phản ánh ngay vấn đề chậm tiến độ tại dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Cử tri Vinh cho rằng một quốc gia muốn phát triển bền vững thì hệ thống metro là yếu tố rất quan trọng. Tuy nhiên, tuyến Metro số 2 hiện triển khai quá chậm, có nơi thi công đào lên, lấp xuống nhiều lần, ảnh hưởng đời sống người dân. Ông đề nghị tăng cường giám sát để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Đại diện các ứng cử viên trả lời cử tri, ứng viên Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết tiến độ Metro số 2 chậm là do nhiều lý do nhưng chắc chắn sẽ nhanh hơn tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. "Tôi hứa với mọi người điều đó", Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định.

Cử tri nêu ý kiến. Ảnh: THANH THÙY

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, so với ngày trước cơ chế đền bù đã thoáng hơn, giá đền bù cũng khá hơn. Lý giải thêm vì sao tuyến Metro số 2 chậm, Bí thư Trần Lưu Quang nói từ tuyến metro này phải xây dựng bộ tiêu chuẩn cho đường sắt đô thị TP.

Ông Trần Lưu Quang cho biết hết nhiệm kỳ 2025-2030, TP.HCM phải làm xong 3 tuyến metro. Đó là tuyến Metro số 2; tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm và tuyến thứ 3 quan trọng nhất: tuyến Thủ Thiêm - sân bay Long Thành, để sân bay này hoạt động hiệu quả.

Ngoài vấn đề hạ tầng giao thông đô thị, cử tri còn quan tâm đến chung cư cũ, an sinh xã hội. Ông mong các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, có tiếng nói mạnh mẽ để bảo vệ quyền lợi chính đáng của cư dân.

Cùng ý kiến, cử tri Nguyễn Đức Thành, phường Diên Hồng, cho rằng vấn đề an cư, lạc nghiệp tại TP.HCM có ý nghĩa then chốt trong việc giữ chân nhân lực và ổn định xã hội.

Do đó, ông đề nghị cần quan tâm tháo gỡ các 'nút thắt' về quỹ đất và thủ tục hành chính, để nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giá rẻ thực sự đến đúng đối tượng; đồng thời có chính sách phù hợp cho lao động trung niên và lao động phổ thông.

Đối mặt với thách thức lớn là an ninh mạng

Ngoài ra, những vấn đề về xây dựng luật, văn hóa, du lịch, an ninh trật tự… cũng được cử tri ý kiến, gửi gắm đến 5 ứng cử viên.

Từng vấn đề đều được Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao đổi lại với cử tri.

Về chung cư cũ và chung cư không có giấy tờ, Bí thư Thành ủy TP.HCM nói đây là bài toán khó bởi Nhà nước không thể kham nổi toàn bộ, trong khi cơ chế hiện nay vẫn chưa đủ để xử lý dứt điểm. Khi xây dựng với mật độ lớn sẽ gây áp lực lên hạ tầng, đặc biệt là giao thông; đường chưa đủ lớn thì không thể cho xây cao. Vì vậy, chỉ tiêu số tầng là yếu tố rất quan trọng, đòi hỏi phải cân nhắc nhiều mặt.

Về an ninh trật tự, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhìn nhận đã tốt hơn trước, tình trạng cướp giật trên đường phố đã giảm. Tuy nhiên, thành phố đang đối mặt với thách thức lớn là an ninh mạng, như tình trạng nói xấu, lừa đảo, sử dụng công nghệ AI để dựng hình, dựng thông tin sai sự thật.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, đây là vấn đề không hề đơn giản, nhưng TP rất quyết tâm, đã bố trí khoảng 12.700 tỉ đồng để phát triển khoa học - công nghệ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao đổi lại với cử tri. Ảnh: THANH THÙY

Cùng đó, TP.HCM cũng đặt mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ cơ bản không còn ma túy. Đây là mục tiêu rất lớn, đòi hỏi sự đóng góp của nhiều lực lượng và các giải pháp đồng bộ. Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng cho biết địa phương là trung tâm văn hóa - du lịch lớn, đang triển khai nhiều chương trình tích cực để phát triển công nghiệp văn hóa.

Riêng lĩnh vực du lịch, ông nói nói gọn trong 3 tiêu chí "đẹp - độc - đáng", để du khách thấy đáng đi và muốn quay trở lại. Lợi thế hiện nay là TP.HCM có thêm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, tạo điều kiện để du khách vừa có thể đi biển, vừa tham quan trung tâm đổi mới sáng tạo tại Bình Dương.