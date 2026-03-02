VIDEO: Tiêm kích rơi gần căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait 02/03/2026 14:14

(PLO)- Một tiêm kích đã rơi tại Kuwait, gần một căn cứ không quân của Mỹ, giữa lúc nhiều tên lửa và UAV nhắm vào Đại sứ quán Mỹ ở Kuwait.

Ngày 2-3, một tiêm kích đã rơi tại Kuwait, gần một căn cứ không quân của Mỹ, đài CNN đưa tin.

Video hiện trường cho thấy chiếc máy bay bốc cháy và lao xuống trong trạng thái xoáy đuôi từ trên không.

Video tiêm kích rơi gần căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait ngày 2-3. Nguồn: RT

Hình ảnh cho thấy máy bay rơi trong phạm vi 10 km tính từ căn cứ Ali Al Salem của Mỹ tại Kuwait.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ rơi, cũng như chiếc máy bay thuộc lực lượng không quân nào.

Theo phân tích của CNN, tiêm kích hai động cơ này có đặc điểm tương đồng với F-15E hoặc F/A-18.

Kuwait cũng đang vận hành các tiêm kích F/A-18.

CNN đã liên hệ với Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và Bộ Ngoại giao Kuwait để xin bình luận.

Trước đó cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait đã phát cảnh báo tới công dân Mỹ, kêu gọi người dân Mỹ ở yên tại chỗ trong bối cảnh các mối đe dọa tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vẫn tiếp diễn trong khu vực.

“Hiện vẫn tồn tại nguy cơ tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào Kuwait. Không đến Đại sứ quán. Hãy trú ẩn tại nơi ở của bạn, ở tầng thấp nhất có thể và tránh xa cửa sổ. Không ra ngoài” - Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ đăng trên X.

Bộ này cho biết nhân viên Đại sứ quán Mỹ đang trú ẩn tại chỗ, đồng thời kêu gọi công dân Mỹ rà soát các kế hoạch an ninh phòng trường hợp xảy ra tấn công.

Truyền thông nhà nước đưa tin, vào sáng sớm 2-3 (giờ địa phương), nhiều tiếng nổ lớn vang lên trên bầu trời Kuwait khi lực lượng phòng không đánh chặn “UAV thù địch” tiếp cận nước này qua “các tuyến đường biển”.

Lực lượng phòng không đã đánh chặn thành công “phần lớn UAV” gần các khu vực Rumaithiya và Salwa thuộc tỉnh Hawalli, theo truyền thông nhà nước. Đại sứ quán Mỹ nằm tại tỉnh Hawalli.

Các diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran bước sang ngày thứ 3, với các đòn trả đũa của Tehran nhằm vào căn cứ Mỹ đang diễn ra khắp các nước vùng Vịnh.