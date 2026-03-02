Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM khuyến khích nhân rộng xã hội hóa chỉnh trang đô thị 02/03/2026 20:08

(PLO)- Từ kết quả của Công viên số 1 Lý Thái Tổ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nói TP đang khuyến khích nhân rộng cách làm xã hội hóa chỉnh trang đô thị, như cải tạo, sơn sửa chợ Bến Thành, nâng cấp nhà vệ sinh không thu phí...

Chiều 2-3, tại hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 6 của TP.HCM, cử tri tiếp tục bày tỏ sự quan tâm đến công trình Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM).

Đơn vị bầu cử số 6 gồm các ứng cử viên: ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Đỗ Đức Hiển, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM; bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên và ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM.

Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 6 của TP.HCM. Ảnh: THANH THÙY

Lợi ích thiết thực cho cộng đồng dân cư

Cử tri Đoàn Phương, phường Diên Hồng, cho biết trong Chương trình hành động, ông Trần Lưu Quang đã đề cập nhiều vấn đề thiết yếu của TP.HCM như cải tạo chung cư cũ, giảm ùn tắc giao thông, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, đồng thời chỉ đạo cải tạo nhiều khu đất thành công viên, tạo mảng xanh. Những chủ trương này được người dân đồng tình, ủng hộ, trong đó có dự án Công viên số 1 Lý Thái Tổ.

Cử tri mong muốn, với vai trò người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM, ông Trần Lưu Quang sẽ tiếp tục có những chỉ đạo, quyết sách mạnh mẽ để đưa thành phố phát triển nhanh và bền vững hơn.

Đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: THANH THÙY

Cử tri Trần Hồng Quang, phường Vườn Lài cũng bày tỏ sự phấn khởi trước việc Công viên số 1 Lý Thái Tổ được xây dựng và đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện rõ rệt không gian sinh hoạt, vui chơi của người dân.

Theo ông, chủ trương này thể hiện sự quan tâm sát sao của lãnh đạo TP.HCM, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng dân cư.

"Ý tưởng thiết kế 'nước mắt bên trong có trái tim' rất ý nghĩa và xúc động, không chỉ gợi nhớ đến những hy sinh, mất mát mà còn hướng đến sự hồi sinh", cử tri Bùi Thị Thu Loan, phường Hòa Hưng chia sẻ.

Khuyến khích nhân rộng cách làm xã hội hóa chỉnh trang đô thị

Trước những chia sẻ của cử tri, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã thông tin thêm về quá trình hình thành ý tưởng, triển khai và hoàn thành dự án.

Cử tri nêu ý kiến. Ảnh: THANH THÙY

Bí thư Trần Lưu Quang cho biết ông chỉ đóng góp một phần rất nhỏ. Công viên được hình thành nhờ hai yếu tố quan trọng hơn.

Thứ nhất là cơ chế, bởi khu đất này trước đây do một cơ quan trung ương quản lý, đến gần đây mới được bàn giao lại cho TP.HCM; nếu không có cơ chế đó thì rất khó để triển khai dự án.

Thứ hai là sự tham gia của doanh nghiệp. Lãnh đạo TP.HCM chỉ gợi ý, còn doanh nghiệp đã tự bỏ kinh phí thực hiện. Nếu sử dụng ngân sách nhà nước, với các thủ tục hồ sơ, có thể phải thêm hai cái Tết nữa công trình mới hoàn thành.

Lý giải việc xây dựng Tượng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 trong khuôn viên công viên, ông Trần Lưu Quang nói có rất nhiều trẻ em không biết rõ cha mẹ mình đã mất như thế nào trong đại dịch. Vì vậy, lãnh đạo TP.HCM mong muốn có một không gian để tưởng nhớ những người đã khuất và kể lại câu chuyện này.

Ông nhắc lại ý kiến của một cử tri mà ông cho là rất hay, rất đúng với suy nghĩ của mình: không chỉ nghĩ về những hy sinh, mất mát mà còn nghĩ về sự hồi sinh.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã thông tin thêm về quá trình hình thành ý tưởng, triển khai và hoàn thành dự án Công viên số 1 Lý Thái Tổ. Ảnh: THANH THÙY

Bí thư Thành ủy TP.HCM nói, thời gian qua ông theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng và lắng nghe nhiều ý kiến khen ngợi đối với công trình.

Về ý tưởng thiết kế "nước mắt bên trong có trái tim", ông Trần Lưu Quang cho biết đây là phương án do đơn vị tư vấn nước ngoài đề xuất. Tuy nhiên, trước khi quyết định, TP.HCM đã tập hợp khoảng 5.700 ý kiến của người dân và các chuyên gia.

Ông khẳng định, TP.HCM rất nghiêm túc trong việc lắng nghe, tiếp thu để tạo ra sản phẩm nhận được sự đồng thuận cao nhất.

Đối với Công viên số 1 Lý Thái Tổ cũng như một số công viên khác, ông cho biết toàn bộ kinh phí đều do doanh nghiệp tài trợ. TP.HCM chỉ đứng ra vận động khi thấy người dân có nhu cầu, chứ không phải làm vì lãnh đạo thành phố.

Dẫn chứng thêm về việc sơn sửa chợ Bến Thành, ông Trần Lưu Quang nói ban đầu có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng sau khi hoàn thành thì nhận được nhiều phản hồi tích cực. Từ đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhìn nhận đang hình thành một xu hướng khi nhiều doanh nghiệp chủ động đề xuất đóng góp cho các công trình công cộng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết, từ mô hình này, TP.HCM đang khuyến khích nhân rộng cách làm xã hội hóa chỉnh trang đô thị, như cải tạo, sơn sửa chợ Bến Thành, nâng cấp nhà vệ sinh không thu phí và dự kiến mở rộng sang các chợ khác.

"Khi cơ chế thông thoáng và làm đồng bộ, nhiều việc sẽ được giải quyết nhanh hơn", ông nói.