100% cử tri tín nhiệm ông Trần Lưu Quang ứng cử Đại biểu Quốc hội 08/02/2026 14:25

(PLO)- 100% cử tri phường Tân Hưng đã biểu quyết, thể hiện sự tín nhiệm đối với ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Báo SGGP đưa tin, ngày 8-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Hưng, TP.HCM, phối hợp UBND phường Tân Hưng tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI.

Hội nghị đã thông qua danh sách người ứng cử ĐBQH gồm ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Tại hội nghị, cử tri được nghe phổ biến các tiêu chuẩn của người ứng cử ĐBQH và nghe tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của ông Trần Lưu Quang.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ và quá trình công tác của ông Trần Lưu Quang, cử tri đã phát biểu ý kiến nhận xét, góp ý, gửi gắm nguyện vọng đối với người được giới thiệu ứng cử.

100% cử tri phường Tân Hưng đã biểu quyết, thể hiện sự tín nhiệm đối với ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, ứng cử ĐBQH khóa XVI. Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

Nhiều ý kiến cử tri nhận xét ông Trần Lưu Quang có bề dày công tác, trưởng thành từ cơ sở, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng ở địa phương và Trung ương.

Ở mỗi cương vị công tác, ông đều thể hiện tư duy nhạy bén, tầm nhìn chiến lược, tinh thần quyết liệt, tâm huyết và trách nhiệm cao với công việc. Ông cũng là vị lãnh đạo gần gũi, giản dị, là cán bộ gần dân, quan tâm chăm lo đời sống người dân.

Căn cứ các tiêu chuẩn, quy định và năng lực, phẩm chất của người được giới thiệu ứng cử, cử tri bày tỏ sự đồng tình, tín nhiệm và cho rằng ông Trần Lưu Quang xứng đáng ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Sau khi nghe các ý kiến nhận xét, góp ý, 100% cử tri dự hội nghị đã biểu quyết, thể hiện sự tín nhiệm đối với ông Trần Lưu Quang ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Cử tri cũng mong muốn ông Trần Lưu Quang tiếp tục nỗ lực, cống hiến nhiều hơn cho đất nước và TP.HCM trong thời gian tới.

LS, cử tri Trương Trọng Nghĩa phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Lưu Quang trân trọng cảm ơn những nhận xét, góp ý và sự tín nhiệm của cử tri. Đồng thời khẳng định, đây là nguồn động viên rất lớn để bản thân nỗ lực hơn nữa trong công việc.

Khẳng định việc được giới thiệu ứng cử ĐBQH là vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm nặng nề, ông cam kết sẽ tiếp tục cố gắng làm việc tốt hơn, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước.

Ông Trần Lưu Quang cho biết cũng sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, dành nhiều thời gian gặp gỡ, lắng nghe ý kiến cử tri và nhân dân.

Tại hội nghị, ông Trần Lưu Quang đã dành gần 1 giờ đồng hồ để lắng nghe và trả lời đầy đủ những câu hỏi của cử tri về quy hoạch, nhà ở xã hội, giao thông - đô thị, môi trường; phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.