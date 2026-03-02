TP.HCM: Người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND bắt đầu tiếp xúc cử tri vận động bầu cử 02/03/2026 10:45

(PLO)- Hoạt động tiếp xúc cử tri vận động bầu cử nhằm tạo điều kiện cho người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để báo cáo với cử tri dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu.

Ngoài 4 khu vực đặc thù phải tiến hành bầu cử sớm (thuộc phường Phước Thắng, phường Tam Thắng và xã Long Sơn), theo kế hoạch, từ ngày 2-3 đến ngày 13-3, trên địa bàn TP.HCM, người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.

Đây là hoạt động nhằm tạo điều kiện cho người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để báo cáo với cử tri dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu.

Đồng thời, tạo điều kiện để cử tri tiếp xúc, hiểu rõ hơn về người ứng cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử để lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Sáng 2-3, các ứng viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 6, trong đó có ứng viên là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri các phường Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Bàn Cờ. Ảnh: THANH THÙY

Theo điều 62 luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các cơ quan thông tin đại chúng của địa phương có trách nhiệm đưa tin về hội nghị tiếp xúc cử tri, trả lời phỏng vấn của những người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND cùng việc vận động bầu cử ở địa phương.

Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Còn ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu HĐND cấp mình, UBND các cấp có trách nhiệm phối hợp với ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp trong việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND.

TP.HCM có 13 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, tổng số đại biểu được bầu là 38; 42 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND, tổng số đại biểu được bầu là 125; 1.306 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, tổng số đại biểu được bầu là 4.236 đại biểu.