Thống nhất giới thiệu ông Trần Lưu Quang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 13-1, Văn phòng Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị cử tri cơ quan Văn phòng Thành ủy để lấy ý kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026–2031.



Tại hội nghị, sau khi nghe trình bày lý lịch trích ngang của người được giới thiệu ứng cử, cử tri đã phát biểu nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, quá trình công tác và mối quan hệ với tập thể của Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Phát biểu tại đây, Bí thư Trần Lưu Quang cam kết sẽ nỗ lực làm tốt vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội nếu được cử tri tín nhiệm giới thiệu và trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Với 100% cử tri biểu quyết tán thành, hội nghị đã nhất trí giới thiệu ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cử tri cơ quan Văn phòng Thành ủy TP.HCM cũng biểu quyết nhất trí với danh sách người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM.

Cũng tại hội nghị, cử tri cơ quan Văn phòng Thành ủy TP.HCM biểu quyết nhất trí với danh sách người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM gồm: ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, đại biểu Quốc hội khóa XV; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, đại biểu Quốc hội khóa XV; ông Phạm Hồng Sơn, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy, đại biểu HĐND TP.HCM khóa X.