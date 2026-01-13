Thông qua danh sách 122 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH chuyên trách ở Trung ương 13/01/2026 15:21

(PLO)- 100% đại biểu đã thông qua danh sách gồm 122 người được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương thuộc khối các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội.

Ngày 13-1, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với 122 người được Ủy ban Thường vụ QH giới thiệu ứng cử đại biểu (ĐB) QH hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương thuộc khối các cơ quan của QH, Văn phòng QH.

Các ĐB dự hội nghị sáng nay biểu quyết, nhất trí 100% thông qua danh sách gồm 122 người được Ủy ban Thường vụ QH giới thiệu ứng cử ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương thuộc khối các cơ quan của QH, Văn phòng QH, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy QH.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tại hội nghị. Ảnh: QH

Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương là dịp cử tri nơi công tác đối chiếu với tiêu chuẩn của ĐBQH để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người ứng cử ĐBQH.

Hội nghị đã nghe phổ biến các tiêu chuẩn của ĐBQH; các trường hợp không được ứng cử; danh sách trích ngang 122 người được Ủy ban Thường vụ QH giới thiệu ứng cử ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương thuộc khối các cơ quan của QH, Văn phòng QH, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy QH.

Ngoài các tiêu chuẩn được quy định tại Luật Bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND, người ứng cử ĐBQH là cán bộ, công chức công tác tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở Trung ương phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện và độ tuổi được quy định tại Hướng dẫn 36 của Ban Tổ chức Trung ương, hướng dẫn công tác nhân sự ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, qua nghiên cứu hồ sơ và đối chiếu các quy định về tiêu chuẩn, các cử tri cho rằng, các ứng viên được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI đều đáp ứng đầy đủ các điều kiện về tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, sức khỏe và mức độ tín nhiệm.

Đối với các ứng viên được giới thiệu tái cử, các cử tri cho rằng các cán bộ này đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và sự cống hiến qua một hoặc nhiều nhiệm kỳ QH, đóng góp rất hiệu quả, trách nhiệm, quyết liệt góp phần vào thành công của các nhiệm kỳ QH vừa qua, đặc biệt trong nhiệm kỳ QH khóa XV đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ.

Đối với các ứng viên được giới thiệu ứng cử lần đầu, cử tri nhận thấy đều là các lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị tham mưu giúp việc, đã có cống hiến nhiều năm trong vai trò của mình, có đầy đủ hiểu biết, kinh nghiệm về hoạt động của QH, có đầy đủ trình độ, năng lực và phẩm chất đáp ứng các điều kiện đối với người ứng cử ĐBQH.

Các đại biểu tham dự tại hội nghị. Ảnh: QH

Cử tri tin tưởng các ứng viên được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI trúng cử, trở thành những người ĐB đại diện xứng đáng cho cử tri cả nước, đóng góp trí tuệ và bản lĩnh của mình vào công việc chung của QH và sự nghiệp phát triển đất nước.

Đại diện người được giới thiệu ứng cử bày tỏ nhận thức sâu sắc về những yêu cầu đặt ra đối với ĐBQH hoạt động chuyên trách tại các cơ quan của QH, đòi hỏi mỗi ĐB phải luôn giữ tinh thần cầu thị, lắng nghe đa chiều, không né tránh vấn đề khó, đặt lợi ích chung của đất nước, của nhân dân lên trên hết, trước hết; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong công tác nghiên cứu, tham mưu đề xuất chính sách.

Đại diện người được giới thiệu ứng cử khẳng định, được cử tri tín nhiệm sẽ giữ vững phẩm chất của người ĐBQH, không ngừng học hỏi rèn luyện, gắn bó chặt chẽ với thực tiễn đời sống, chủ động tham gia góp ý kiến có trách nhiệm, có căn cứ khoa học, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người ĐBQH, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.