Bí thư Trung ương Đảng Trịnh Văn Quyết được giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa mới 13/01/2026 00:27

(PLO)- 100% cử tri nơi công tác đã biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Trịnh Văn Quyết tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông Dương Minh Tuấn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI.

Ngày 12-1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị Lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, các cử tri đã nghe giới thiệu danh sách của người ứng cử gồm ông Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Dương Minh Tuấn, Phó Vụ trưởng Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Bí thư Trung ương Đảng Trịnh Văn Quyết được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: TTXVN

Cử tri nhất trí khẳng định trên cương vị Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ông Trịnh Văn Quyết đã đề cao trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo Ban lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược theo các nhiệm vụ được Trung ương giao. Dưới sự điều hành của ông và tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các nhiệm vụ được triển khai chủ động, kịp thời bảo đảm nguyên tắc hài hòa, giữ vững sự đoàn kết.

Các cử tri thống nhất đánh giá ông Dương Minh Tuấn có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực thực tiễn, thể hiện qua quá trình công tác từ địa phương và nay là tại Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Tại hội nghị, 100% cử tri đã biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Trịnh Văn Quyết tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; ông Dương Minh Tuấn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI.

Ông Trịnh Văn Quyết sinh năm 1966, quê ở TP Hải Phòng; là Cử nhân Xây dựng Đảng và cơ quan nhà nước, cao cấp lý luận chính trị. Ông Quyết mang quân hàm Đại tướng, có quá trình công tác lâu dài trong quân đội và giữ các chức vụ như Phó Chính ủy rồi Chính ủy Quân khu 2, Phó Chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đầu tháng 11-2025, ông được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.