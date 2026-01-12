Thượng tướng Lê Đức Thái được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI 12/01/2026 21:36

Ngày 12-1, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với Thượng tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều thể hiện sự đồng thuận và nhất trí cao, khẳng định Thượng tướng Lê Đức Thái có lý lịch trong sạch, rõ ràng; lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

Thượng tướng Lê Đức Thái bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm và những ý kiến đóng góp trách nhiệm, tâm huyết của cử tri nơi công tác. Ảnh: MOD

Cử tri đánh giá Thượng tướng Lê Đức Thái có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị; làm việc thẳng thắn, khách quan, công tâm. Ông cũng là người có tinh thần cầu thị, lắng nghe và tiếp thu ý kiến góp ý; phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, luôn giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện chia rẽ, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi sai trái, tiêu cực.

Trên cương vị Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thượng tướng Lê Đức Thái được ghi nhận là người luôn bám sát tình hình thực tiễn, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, đối sách phù hợp, xử lý hiệu quả các vấn đề về biên giới, lãnh thổ, không để bị động, bất ngờ.

Công tác chỉ huy, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ biên phòng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng vững mạnh được triển khai đồng bộ.

Cạnh đó, hoạt động phòng, chống, đấu tranh với các loại tội phạm đạt hiệu quả; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới được giữ vững; công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân được thực hiện tốt, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

100% cử tri nơi công tác đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Thượng tướng Lê Đức Thái tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: MOD

Trên cương vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Đức Thái luôn chủ động nắm chắc tình hình, nhiệm vụ; chỉ đạo và tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Đức Thái bày tỏ trân trọng trước tình cảm và những ý kiến đóng góp trách nhiệm, tâm huyết của cử tri nơi công tác.

Ông nhấn mạnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử; dành thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri; lắng nghe, tổng hợp đầy đủ các ý kiến phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo đúng trách nhiệm của đại biểu Quốc hội.

Thượng tướng Lê Đức Thái khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thường xuyên đổi mới phương pháp công tác; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm; thực hiện nghiêm việc nêu gương; không ngừng nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Kết thúc hội nghị, 100% cử tri nơi công tác đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Thượng tướng Lê Đức Thái tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.