Đại tướng Phan Văn Giang được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI 08/01/2026 21:06

Chiều 8-1, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu Quốc hội khóa XV, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, các ý kiến đều bày tỏ sự đồng thuận, thống nhất cao và khẳng định Đại tướng Phan Văn Giang có lý lịch trong sạch, rõ ràng, lập trường tư tưởng chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

Hội nghị lấy ý kiến cử tri. Ảnh: MOD

Các ý kiến cũng đánh giá Đại tướng Phan Văn Giang có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị; tác phong công tác dân chủ, công bằng, thẳng thắn, chính trực, liêm chính, nói đi đôi với làm, không cơ hội, vụ lợi.

Trên các cương vị công tác, Đại tướng luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến tập thể; gần gũi, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và hậu phương Quân đội; xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ, giải quyết tốt mối quan hệ công tác với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, có uy tín cao đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và toàn quân.

Các ý kiến tại hội nghị cũng nhận định Đại tướng Phan Văn Giang có sức khỏe tốt, tư duy nhạy bén, tầm nhìn chiến lược, kiến thức toàn diện về quân sự, quốc phòng, văn hóa, xã hội; có lý luận và kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong công tác quản lý, chỉ huy, điều hành Quân đội.

Là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ thực tiễn chiến đấu, học tập và công tác, Đại tướng đã được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng và trên các cương vị đó luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng – an ninh và bảo vệ Tổ quốc.

Trên cương vị đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại tướng Phan Văn Giang được đánh giá luôn chấp hành nghiêm chương trình, kế hoạch công tác, chế độ sinh hoạt của đại biểu Quốc hội.

Nêu cao trách nhiệm, tích cực tham mưu xây dựng chủ trương, đường lối phát triển đất nước; chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình mới.

Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn tình cảm và những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri. Ảnh: MOD

Với cương vị là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã chủ động đề xuất với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Quân ủy Trung ương triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, đề án, luật về quân sự, quốc phòng bảo đảm chất lượng, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng; triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; tiếp tục điều chỉnh tổ chức Quân đội tinh, gọn, mạnh, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn tình cảm và những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri.

Đại tướng khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử; dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri; lắng nghe, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của cử tri để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền; theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo đúng trách nhiệm của đại biểu Quốc hội.

Đại tướng cũng nhấn mạnh sẽ không ngừng nỗ lực, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, nêu cao tinh thần gương mẫu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Kết quả, 100% cử tri tham dự hội nghị đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.