Cần Thơ hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP 08/12/2025 11:33

(PLO)- Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu của TP Cần Thơ là 18 người và tổng số đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2026 -2031 được bầu theo quy định là 85 người.

Sáng 8-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI,nhiệm kỳ 2026-2031, do địa phương giới thiệu.

Theo dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổng số đại biểu Quốc hội được bầu của TP Cần Thơ là 18 người. Trong đó, số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 10 người và số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 8 người.

Các đại biểu tham dự Hội nghị hiệp thương biểu quyết thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, do địa phương giới thiệu. Ảnh: CHÂU ANH

Đối với 10 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, Hội nghị dự kiến giới thiệu 25 người ứng cử. Theo cơ cấu định hướng, 10 đại biểu địa phương gồm: Bí thư Thành ủy, ba đại biểu chuyên trách, một đại biểu MTTQ, một đại biểu quân đội, một đại biểu Sở Tư pháp, hai đại biểu tôn giáo và một đại biểu tổ chức khoa học, chuyên gia công nghệ, giáo dục, đào tạo.

Tại hội nghị, 100% đại biểu tham dự đã tiến hành hiệp thương thỏa thuận bằng hình thức biểu quyết thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, do địa phương giới thiệu.

Phát biểu tại Hội nghị Hiệp thương, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Hội đồng bầu cử TP Cần Thơ lưu ý đây là cuộc bầu cử đầu tiên sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; quá trình thực hiện sẽ có những khó khăn nhất định.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Hội đồng bầu cử TP Cần Thơ phát biểu tại Hội nghị hiệp thương. Ảnh: CHÂU ANH

Do đó, ông Đồng Văn Thanh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn TP phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, Ủy ban bầu cử, các cơ quan và các địa phương nắm chắc tình hình, tập trung hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Cạnh đó, tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát trong suốt quá trình tổ chức bầu cử cũng như trong ngày bầu cử để đảm bảo cuộc bầu cử thành công tốt đẹp và thật sự là ngày Hội của nhân dân.

Ông Đồng Văn Thanh cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức đơn vị được phân bổ số lượng và người ứng cử cần tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử một cách nghiêm túc, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định. Đồng thời, gửi danh sách trích ngang, hồ sơ người được giới thiệu ứng cử đúng thời hạn quy định.

Phát biểu kết thúc hội nghị, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ cho biết trên cơ sở kết quả thống nhất tại Hội nghị hôm nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP sẽ hoàn chỉnh biên bản và hồ sơ gửi đến Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Bầu cử TP theo đúng thời hạn quy định.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ phát biểu kết thúc Hội nghị hiệp thương. Ảnh: CHÂU ANH

Ngay sau khi có văn bản điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần và số lượng người được phân bổ giới thiệu ứng cử, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP sẽ chủ trì làm việc với các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ để thông báo chính thức và hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử dự kiến vào ngày 16-12.

“Thời gian các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành giới thiệu người ứng cử và tổ chức hội nghị cử tri nhận xét, đánh giá người được giới thiệu từ ngày 17-12 đến ngày 22-12. Người ứng cử nộp đầy đủ hồ sơ ứng cử chậm nhất vào 17 giờ ngày 1-2-2026.

Sau khi tiếp nhận và tổng hợp hồ sơ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP sẽ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, dự kiến vào ngày 2-2-2026 để lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16” ” - bà Hồ Thị Cẩm Đào cho biết thêm.