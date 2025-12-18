Bộ đội, Công an TP Đà Nẵng chung tay bảo vệ vườn quốc gia Sông Thanh 18/12/2025 16:11

Chiều 18-12, vườn quốc gia Sông Thanh, TP Đà Nẵng ký kết quy chế phối hợp với Công an, Bộ Chỉ huy quân sự, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, các xã ở TP Đà Nẵng công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học trong lâm phận.

Vườn quốc gia Sông Thanh có hệ sinh thái động, thực vật phong phú, đa dạng.

Việc ký kết quy chế phối hợp sẽ tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, hỗ trợ phát triển sinh kế cộng đồng dân tộc thiểu số, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là khu vực biên giới trong lâm phận vườn quốc gia Sông Thanh.

Bên cạnh đó, việc ban hành quy chế sẽ huy động và phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trấn áp, xử lý triệt để các hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp, an ninh biên giới, bảo vệ môi trường.

Theo ông Đinh Văn Hồng, Giám đốc Vườn quốc gia Sông Thanh, thời gian qua việc phối hợp với giữa đơn vị với các sở, ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương của tỉnh Quảng Nam cũ đạt được những kết quả tích cực.

Dại diện các đơn vị ở Đà Nẵng ký quy chế phối hợp.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, UBND TP Đà Nẵng giao Ban Quản lý vườn quốc gia Sông Thanh tiếp tục phối hợp với các cơ quan trên phát huy kết quả đạt được, xây dựng quy chế quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên thiên trong lâm phận.