Đồng Tháp hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá 02/01/2026 13:00

HĐND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không có nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Đồng Tháp là tỉnh ven biển thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, có đường bờ biển dài khoảng 32 km, nằm giữa các cửa sông lớn như Xoài Rạp (sông Vàm Cỏ), cửa Tiểu và cửa Đại (sông Tiền). Toàn tỉnh hiện có 1.507 tàu cá, trong đó 932 tàu khai thác xa bờ, 575 tàu hoạt động vùng lộng và ven bờ.

Theo đánh giá, số lượng tàu cá hoạt động vùng lộng và ven bờ còn khá lớn, chiếm 38,2% tổng đội tàu, trong đó nhiều nghề khai thác có mức độ tác động cao đến nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.

Qua rà soát, toàn tỉnh có 210 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động do chưa được cấp hoặc hết hạn giấy phép, hết hạn đăng kiểm hoặc chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS). Đây là nhóm tàu thuộc diện cần chuyển đổi nghề hoặc giải bản.

Thực hiện Kế hoạch chuyển đổi một số nghề khai thác thủy sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái, đến năm 2030, Đồng Tháp phải cắt giảm 202 tàu cá hoạt động ở các vùng biển. Việc ban hành nghị quyết nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU), đồng thời tạo cơ sở pháp lý để hỗ trợ ngư dân ổn định sinh kế.

Đồng Tháp hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá khai thác kém hiệu quả nhằm giảm áp lực nguồn lợi thủy sản và tăng hiệu quả chống khai thác IUU.

Nghị quyết quy định đối tượng được hỗ trợ là tổ chức, cá nhân sở hữu tàu cá hợp pháp có chiều dài từ 6 m trở lên, đăng ký tại tỉnh Đồng Tháp, thuộc nhóm nghề có tính xâm hại lớn đến nguồn lợi thủy sản và tự nguyện xin giải bản, chuyển đổi nghề, không tiếp tục hoạt động khai thác. Tàu cá phải không có tranh chấp quyền sở hữu, không thế chấp tại tổ chức tín dụng và không thuộc diện kê biên thi hành án.

Mức hỗ trợ đối với tàu cá giải bản bằng 40% giá trị tàu theo chứng thư thẩm định giá, nhưng không vượt quá mức quy định theo từng nhóm chiều dài.

Cụ thể, tàu từ 6 m đến dưới 12 m được hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng; từ 12 m đến dưới 15 m tối đa 100 triệu đồng; từ 15 m đến dưới 24 m tối đa 250 triệu đồng; tàu từ 24 m trở lên tối đa 350 triệu đồng. Việc hỗ trợ được thực hiện một lần bằng tiền khi tàu cá hoàn tất giải bản.

Bên cạnh đó, chủ tàu và thuyền viên thuộc hộ gia đình có đăng ký thường trú tại tỉnh Đồng Tháp, được UBND cấp xã xác nhận tham gia làm việc trên tàu cá giải bản, sẽ được hỗ trợ học nghề, chuyển đổi việc làm với mức 3 triệu đồng/người/khóa học, tối đa không quá 4 người/hộ.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện nghị quyết là hơn 30,3 tỉ đồng, trong đó gần 27,9 tỉ đồng hỗ trợ tàu cá giải bản và hơn 2,4 tỉ đồng hỗ trợ đào tạo nghề, tìm việc làm cho chủ tàu và thuyền viên. Nghị quyết được kỳ vọng góp phần giảm cường lực khai thác, phục hồi nguồn lợi thủy sản và thúc đẩy phát triển thủy sản bền vững trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến bắt đầu thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không có nhu cầu hoạt động khai thác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong năm 2026, với số lượng khoảng 28 tàu/112 thuyền viên nhằm đánh giá hiệu quả của chính sách làm cơ sở để thực hiện cho các năm tiếp theo.