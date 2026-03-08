Cán bộ phường Phú An tăng ca, khẩn trương phát thẻ cử tri 08/03/2026 19:55

(PLO)- Phường Phú An, TP.HCM tập trung nhân lực, khẩn trương phát thẻ cử tri, hoàn tất các khâu chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Những ngày này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đang được phường Phú An, TP.HCM triển khai khẩn trương, bảo đảm đúng quy định và tiến độ đề ra.

Chiều 8-3, ghi nhận tại khu phố Hiệp An 3, phường Phú An cho thấy không khí chuẩn bị bầu cử diễn ra khẩn trương. Các cán bộ khu phố đang tập trung rà soát, phân loại thẻ cử tri theo từng hộ dân để kịp thời tổ chức phát đến từng gia đình.

Các tổ thuộc khu phố Hiệp An 3, phường Phú An đang khẩn trương rà soát phân loại để tránh sai sót trước khi phát thẻ cử tri đến người dân. Ảnh: LÊ ÁNH

Sau khi rà soát, phân loại xong, các tổ bầu cử nhanh chóng chia nhau đi phát phiếu cử tri đến từng nhà. Cùng với thẻ cử tri, người dân còn được nhận tiểu sử tóm tắt, lý lịch và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND TP.HCM và đại biểu HĐND phường Phú An.

Tại mỗi hộ gia đình, cán bộ khu phố đều thông tin rõ thời gian, địa điểm bỏ phiếu, đồng thời vận động cử tri nghiên cứu kỹ thông tin của các ứng cử viên để lựa chọn những người xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Ông Đỗ Văn Út, Trưởng Ban điều hành khu phố Hiệp An 3 cho biết, ngay sau khi nhận đầy đủ thẻ cử tri và các tài liệu liên quan, Ban điều hành khu phố đã khẩn trương triển khai việc rà soát và phát phiếu cho từng hộ dân.

Ông Đỗ Văn Út, Trưởng Ban điều hành khu phố Hiệp An 3, phường Phú An đang hướng dẫn mọi người kiểm tra lại thông tin trên thẻ cử tri. Ảnh: LÊ ÁNH

“Rà soát xong đến đâu, các tổ bầu cử đi phát đến đó. Chúng tôi đang tập trung tăng tốc để bảo đảm hoàn tất công tác phát thẻ cử tri kịp thời trước ngày bầu cử 15-3”, ông Út cho hay.

Người dân khu phố Hiệp An 3 nhận thẻ cử tri. Ảnh: LÊ ÁNH

Tương tự, tại khu phố Phú Thứ, phường Phú An (TP.HCM) các tổ bầu cử cũng đang khẩn trương phát thẻ cử tri đến từng hộ dân. Tranh thủ ngày Chủ nhật khi nhiều người dân ở nhà, các tổ bầu cử đã đồng loạt đến từng gia đình để phát thẻ và tuyên truyền về ngày bầu cử.

Ông Phan Đỗ Hoàng Kim, Trưởng Ban điều hành khu phố Phú Thứ cho biết để tránh nhầm lẫn, sai sót, các tổ bầu cử đã tập trung rà soát toàn bộ thông tin cử tri, phân loại, sắp xếp chính xác theo từng tổ. Sau khi hoàn tất khâu chuẩn bị, các tổ tiến hành phát thẻ cử tri đến từng người dân.

“Hiện nay khu phố đã phát được khoảng 10% số thẻ cử tri và đang tiếp tục triển khai trong những ngày tới”, ông Kim cho biết.

Người dân khu phố Phú Thứ nhận thẻ cử tri. Ảnh: LÊ ÁNH

Anh Võ Văn Hòa, người dân khu phố Hiệp An 3 cho biết vừa nhận được thẻ cử tri cùng các tài liệu về tiểu sử, lý lịch và chương trình hành động của các ứng cử viên.

“Khi phát thẻ, cán bộ khu phố đã thông báo rõ ngày, giờ và địa điểm đi bầu cử, đồng thời hướng dẫn những quy trình cơ bản khi tham gia bỏ phiếu. Gia đình tôi sẽ nghiên cứu kỹ chương trình hành động của các ứng cử viên để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài đại diện cho tiếng nói của người dân Phú An”, anh Hòa chia sẻ.

Anh Võ Văn Hòa cho biết đến ngày 15-3 sẽ cùng gia đình đến sớm để bầu cử. Ảnh: LÊ ÁNH

Lãnh đạo phường Phú An cho biết, đến thời điểm hiện tại, phường Phú An đã hoàn tất việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND phường tại các đơn vị bầu cử.

Đồng thời gần hoàn tất các hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên trình bày chương trình hành động và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Để bảo đảm tiến độ công tác chuẩn bị, những ngày qua cán bộ, công chức phường Phú An cùng lực lượng tại các khu phố đã tăng ca buổi tối, tranh thủ cả ngày nghỉ để hoàn tất các phần việc liên quan đến bầu cử.

Cán bộ phường Phú An đã tăng ca để đảm bảo mọi công tác chuẩn bị hoàn xong sớm. Ảnh: LÊ ÁNH

Lãnh đạo phường Phú An cho biết thêm việc tăng cường thời gian làm việc nhằm bảo đảm mọi khâu chuẩn bị được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, kịp thời phục vụ ngày bầu cử.

“Dù khối lượng công việc lớn và thời gian gấp rút, cán bộ phường và các khu phố đều nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần để ngày bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn và đúng luật”, đại diện phường Phú An cho biết.

Song song đó, các tổ bầu cử trên địa bàn phường đang tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách cử tri và phát thẻ cử tri đến từng hộ dân, bảo đảm mỗi cử tri nắm rõ thời gian, địa điểm bỏ phiếu và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ công dân.

Công tác chuẩn bị cho bầu cử đang được khẩn trương thực hiện. Ảnh: LÊ ÁNH

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử cũng được đẩy mạnh thông qua băng rôn, pa-nô, áp phích tại các tuyến đường, khu dân cư và trên các nền tảng mạng xã hội, góp phần tạo không khí phấn khởi hướng về ngày hội lớn của toàn dân.

Bên cạnh đó, các điểm bỏ phiếu đang được chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, từ khu vực niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên đến hòm phiếu, phòng bỏ phiếu và các điều kiện phục vụ cử tri trong ngày bầu cử.

Cử tri phường Phú An tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: LÊ ÁNH

Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao, phường Phú An phấn đấu tổ chức cuộc bầu cử dân chủ, đúng luật, an toàn và thành công, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.