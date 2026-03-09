Đà Nẵng: Phường Sơn Trà công bố bộ nhận diện ‘Cộng đồng hạnh phúc’ 09/03/2026 12:30

(PLO)- Phường Sơn Trà (TP Đà Nẵng), nơi có bán đảo Sơn Trà nổi tiếng vừa ra mắt bộ nhận diện thương hiệu và công bố dự án “Sơn Trà 102”.

Ngày 9-3, phường Sơn Trà (TP Đà Nẵng) tổ chức lễ ra mắt bộ nhận diện phường và công bố dự án “Sơn Trà 102”.

Ông Đinh Vui, Chủ tịch UBND phường Sơn Trà cho hay, Sơn Trà là vùng đất có bề dày lịch sử, giàu truyền thống văn hóa, cách mạng. Nơi đây được thiên nhiên ưu ái với sự hội tụ hài hòa của núi, rừng, sông và biển, nằm ở chân bán đảo Sơn Trà.

Bộ nhận diện phường Sơn Trà.

Phường Sơn Trà có hệ sinh thái đa dạng, cảnh quan hài hòa với rừng nguyên sinh, bãi biển đẹp. Cùng với đó là nhiều công trình mang tính biểu tượng như trạm rada và hải đăng Sơn Trà, góp phần tạo nên hình ảnh đặc trưng của địa phương.

Theo ông Vui, việc xác lập hình ảnh nhận diện thống nhất, khẳng định bản sắc riêng và lan tỏa giá trị đặc trưng của địa phương có ý nghĩa quan trọng và lâu dài.

Trên cơ sở đó, phường Sơn Trà nghiên cứu, xây dựng bộ nhận diện với tinh thần khoa học, kế thừa truyền thống và kết hợp yếu tố hiện đại. Qua đó nâng cao vị thế, hình ảnh và tính chuyên nghiệp trong hoạt động quản lý, quảng bá và phát triển địa phương.

Biểu trưng (logo) phường Sơn Trà được thiết kế theo bố cục hình khối cách điệu dạng hình thoi. Hình khối này thể hiện hình ảnh địa phương vươn mình ra biển lớn, vững chãi, năng động và hướng tới phát triển bền vững.

Hai tông màu chủ đạo là xanh lá và xanh dương tượng trưng cho rừng và biển, thể hiện sự hài hòa giữa thiên nhiên và đời sống con người. Khẩu hiệu “Cộng đồng hạnh phúc” được lựa chọn làm thông điệp cốt lõi, hướng đến xây dựng Sơn Trà trở thành nơi đáng sống, nơi mỗi người dân được sống trong bình yên, thân thiện và gắn kết.

Lễ ra mắt bộ nhận diện và công bố dự án "Sơn Trà 102". Ảnh: TẤN VIỆT

Cùng với việc ra mắt bộ nhận diện, phường Sơn Trà cũng công bố dự án “Sơn Trà 102”. Dự án nhằm triển khai công tác bảo tồn, nghiên cứu, sưu tầm, hệ thống hóa và lan tỏa các giá trị tiêu biểu của vùng đất Sơn Trà. Cụ thể là việc sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu những địa danh, hiện vật, câu chuyện, dấu ấn đặc trưng của địa phương.

Từ đó, dự án góp phần kết nối tri thức và ký ức cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ, phát huy giá trị địa phương trong mỗi người dân.

Tại buổi lễ, UBND phường Sơn Trà ký kết biên bản ghi nhớ về việc đồng hành tham gia dự án với nhiều đơn vị như Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật – Trung tâm Phát hành sách Đà Nẵng, Thư viện Đà Nẵng.