Quảng Trị muốn học Đà Nẵng về kinh nghiệm làm du lịch và chuyển đổi số 11/01/2026 14:12

(PLO)- Quảng Trị mong muốn trong thời gian tới được học hỏi kinh nghiệm của Đà Nẵng trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch, chuyển đổi số.

Vừa qua, đoàn công tác của TP Đà Nẵng do ông Lê Ngọc Quang Bí thư Thành ủy Đà Nẵng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị; thăm, tặng quà các gia đình chính sách người có công tỉnh Quảng Trị và dâng hương tại các Nghĩa trang liệt sĩ, Di tích lịch sử.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai tỉnh đã trao đổi, chia sẻ và thông tin cho nhau về những kết quả, thành tựu nổi bật đạt được trong năm 2025.

Đà Nẵng tặng 200 triệu đồng cho các gia đình chính sách, người có công tỉnh Quảng Trị. Ảnh: QT.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương thông tin, trong những năm qua, tỉnh Quảng Trị luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với gia đình chính sách. Đồng thời, xem đây là những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên.

Về kinh tế - xã hội, năm 2025, tỉnh Quảng Trị đạt và vượt toàn bộ 17 chỉ tiêu chủ yếu; GRDP tăng 8%, thu ngân sách vượt dự toán, đầu tư và sản xuất công nghiệp tăng khá; doanh nghiệp thành lập mới gia tăng, giải quyết việc làm vượt kế hoạch, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 7,14%.

Về phía Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết Đà Nẵng trong năm qua có nhiều điểm nổi bật về kinh tế - xã hội như tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2025 (GRDP) đạt 9,18% (đứng thứ 9/34 tỉnh, thành cả nước).

Tổng sản phẩm bình quân đầu người theo giá hiện hành ước đạt trên 110 triệu đồng/người (xếp thứ 10/34 tỉnh, thành phố trong cả nước); thu ngân sách đạt trên 63 nghìn tỉ đồng đạt 125,4% dự toán giao.

Quảng Trị có dòng sông Nhật Lệ với nhiều nét tương đồng sông Hàn của TP Đà Nẵng.

﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG

Quy mô GRDP theo giá hiện hành ước đạt 316,1 nghìn tỉ đồng, tăng thêm 35,5 nghìn tỉ đồng so với năm 2024; duy trì vị thứ 13/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đóng góp khoảng 2,5% vào cơ cấu GDP cả nước; du lịch, dịch vụ tăng trưởng tốt; cấp mới 94 dự án với tổng vốn đăng ký mới đạt 118,9 nghìn tỉ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương bày tỏ vui mừng, trân trọng cảm ơn Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và đoàn công tác đã đến thăm, động viên, trao quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Trị mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với TP Đà Nẵng trên nhiều lĩnh vực.

Đặc biệt là trong công tác “đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống người có công với cách mạng, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, cũng như học hỏi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các lĩnh vực du lịch, dịch vụ và chuyển đổi số.