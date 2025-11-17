Ông Lê Hồng Vinh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị 17/11/2025 15:22

(PLO)-HĐND tỉnh Quảng Trị đã thống nhất bầu ông Lê Hồng Vinh làm Chủ tịch UBND tỉnh này.

Chiều 17-11, HĐND tỉnh Quảng Trị thống nhất bầu ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh này nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Kỳ họp cũng thống nhất cho ông Trần Phong thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị để nhận nhiệm vụ mới, do được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Hồng Vinh, tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Sáng cùng ngày, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Vinh được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời được giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Ông Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Lê Hồng Vinh. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Ông Lê Hồng Vinh năm nay 51 tuổi, quê xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; có trình độ thạc sĩ chuyên ngành quản lý khoa học công nghệ.

Ông Lê Hồng Vinh từng giữ các chức phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An, bí thư Huyện ủy Anh Sơn, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An, trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Nghệ An, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An, phó bí thư Tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An, chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.