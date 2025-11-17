Chủ tịch tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị 17/11/2025 10:49

(PLO)- Ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An được Ban Bí thư điều động, chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Sáng 17-11, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ông Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Lê Hồng Vinh. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Ông Vinh được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời được giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Ông Lê Hồng Vinh năm nay 51 tuổi, quê xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; có trình độ thạc sĩ chuyên ngành quản lý khoa học công nghệ.

Ông Lê Hồng Vinh, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Ảnh: ĐL

Ông Lê Hồng Vinh từng giữ các chức phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An, bí thư Huyện ủy Anh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An, trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Nghệ An, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An, phó bí thư Tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An, chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.