Bí thư Thành ủy Huế được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị 17/10/2025 10:52

(PLO)- Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Thành ủy Huế, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 17-10, tại Quảng Trị, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Thành ủy Huế giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương nhận quyết định. Ảnh: MINH TRƯỜNG



Ông Nguyễn Văn Phương (55 tuổi), quê quán TP Huế. Trình độ Chuyên môn nghiệp vụ cử nhân Toán học, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, Thạc sĩ Kinh tế học. Lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi được điều động, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng trị, ông từng giữ các chức vụ, như: Bí thư Thành ủy Huế; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2021-2026; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế.