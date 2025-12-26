TP.HCM đề xuất bổ sung 5 tuyến metro vào cơ chế đặc thù 26/12/2025 06:00

Hôm nay, HĐND TP.HCM khóa X tổ chức kỳ họp thứ 7, tiếp tục xem xét các nội dung, chính sách liên quan đến công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội.

Trước thềm kỳ họp, UBND TP.HCM có tờ trình gửi HĐND xem xét thông qua danh mục dự án đường sắt (metro) bổ sung vào phụ lục kèm theo Nghị quyết 188 Quốc hội. Đây là nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP Hà Nội và TP.HCM.

Chuyến bay kỹ thuật thử nghiệm cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất đã hạ cánh xuống đường băng số 1 sân bay Long Thành, ngày 15-12. Ảnh: VŨ HỘI

Nghị quyết 188 đã phê duyệt danh mục dự án metro gồm 7 tuyến, từ số 1 đến số 7. TP.HCM đang rút ngắn thủ tục, triển khai đầu tư đồng loạt nhiều tuyến để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu đi lại của người dân.

Sau khi hợp nhất Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu vào TP.HCM, nhiều tuyến đường sắt đô thị khác cần được ưu tiên đầu tư giai đoạn 2026 - 2030. Vì vậy, UBND TP.HCM đề xuất bổ sung 5 dự án vào danh mục kèm theo Nghị quyết 188 để đẩy nhanh tiến độ đầu tư.

5 tuyến metro được TP.HCM đề xuất gồm:

Tuyến metro số 1 (TP mới Bình Dương - Suối Tiên) nhằm mở rộng mạng lưới, kết nối đồng bộ với metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Dự án kết nối hai trung tâm hành chính, chính trị của TP.HCM từ phường Bình Dương đến phường Sài Gòn. Tuyến này kỳ vọng giảm tải cho đường Mỹ Phước - Tân Vạn, tạo không gian phát triển mới và đẩy nhanh đô thị nén theo mô hình TOD.

Tuyến metro số 2 (TP Thủ Dầu Một - TP.HCM) nối trực tiếp phường Thủ Dầu Một với các khu vực lân cận và trung tâm TP. Tuyến kết nối liền mạch với metro số 3 (Hiệp Bình Phước - An Hạ) tạo thành trục hành lang xuyên tâm, giảm tải cho quốc lộ 13.

Tuyến metro số 3 nối Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ. Dự án kết nối sân bay Long Thành và các khu vực dọc tuyến với trung tâm phường Vũng Tàu. Công trình thúc đẩy du lịch biển, hình thành trục động lực kinh tế và đô thị ven biển, hướng tới phát triển hài hòa với thiên nhiên. Dự án góp phần hình thành trung tâm logistics cấp quốc gia và Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ.

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) kéo dài đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành. Dự án giải quyết nhu cầu cấp bách về kết nối TP.HCM và tỉnh Đồng Nai bằng hệ thống giao thông hiện đại. Công trình giúp khai thác hiệu quả sân bay Long Thành, dịch vụ đô thị, logistics và giảm tải cho Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 51.

Cuối cùng là tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Đây là dự án cấp bách, đáp ứng nhu cầu đi lại kết nối trực tiếp từ TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành.