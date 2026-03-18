Quân khu 7 chủ động đấu tranh với những thông tin sai trái, thù địch trên mạng xã hội 18/03/2026 13:37

(PLO)- Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 cho biết sẽ phối hợp cùng các cơ quan báo chí, sở ngành tích cực, chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, nhất là tin giả, sai sự thật trên không gian mạng.

Sáng 18-3, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức gặp mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành; các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn Quân khu đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

Buổi gặp mặt nhằm tăng cường sự đoàn kết phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, Quân đội và địa phương, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền hoạt động của LLVT Quân khu trên các phương tiện thông tin đại chúng và đánh giá kết quả công tác phối hợp tuyên truyền trong năm 2025.

Đồng thời tri ân đóng góp của các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, Quân đội, địa phương thời gian qua đã luôn đồng hành, ưu tiên thời lượng, mở nhiều chuyên trang, chuyên mục thông tin tuyên truyền kịp thời về kết quả hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại của LLVT Quân khu 7.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 trao bằng khen cho tập thể các cơ quan báo chí, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phối hợp tuyên truyền. Ảnh: THANH THÙY

Tham dự buổi họp mặt có Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu…

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chia sẻ những định hướng, thông tin tuyên truyền trong thời gian tới. Ảnh: THANH THÙY

Trong năm 2026, Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu cho rằng cần tiếp tục duy trì thường xuyên và thực hiện hiệu quả các nội dung trong quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp với Cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị trong Lực lượng vũ trang Quân khu 7; thường xuyên việc trao đổi thông tin hai chiều; tăng cường tuyên truyền hoạt động của LLVT Quân khu ngày càng đi vào thực chất, chặt chẽ, hiệu quả cao...

Trung tướng Trần Vinh Ngọc cũng chia sẻ thêm các định hướng cần tập trung tuyên truyền như nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng LLVT Quân khu 7 “mẫu mực, tiêu biểu”. Làm sâu sắc vai trò LLVT trong việc nắm, dự báo tình hình, tham mưu, đề xuất Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc Phòng và phối hợp xử lý các tình huống để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh đó, chú trọng tuyên truyền các chủ trương, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, điển hình, tiên tiến trong LLVT Quân khu như: xây dựng đường tuần tra biên giới, xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân, đồn, trạm, chốt Biên phòng biên giới, địa phương đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương đơn vị phía trước tiếp tục được phát huy hiệu quả, gắn kết thân thiện, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào các tôn giáo.

Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện ngay từ cơ sở, tăng cường đoàn kết giúp đỡ Quân đội Hoàng gia và Nhân dân Campuchia góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa…

Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các lực lượng chức năng của cơ quan quân sự địa phương trong nắm tình hình, tích cực, chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tin giả, sai sự thật trên không gian mạng.

Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trao bằng khen cho tập thể các cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong hoạt động phối hợp tuyên truyền. Ảnh: THANH THÙY

Trước những thông tin, vấn đề nhạy cảm, phức tạp liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và LLVT, đề nghị các cơ quan chức năng liên hệ, trao đổi thông tin với Cục Chính trị Quân khu để thống nhất chỉ đạo tuyên truyền.

Cùng đó, tiếp tục duy trì, mở rộng thời lượng phát sóng, các chuyên trang, chuyên mục phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng an ninh; có sự cân đối giữa việc tuyên truyền về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với việc tuyên truyền về quốc phòng an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, bảo đảm sự thống nhất chung trong công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm có lợi, đúng hướng và hiệu ứng tốt.

Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trao bằng khen cho tập thể các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phối hợp tuyên truyền. Ảnh: THANH THÙY

Trung tướng Trần Vinh Ngọc cũng nêu thêm, quá trình tuyên truyền không để lộ, lọt bí mật quân sự, không để kẻ địch lợi dụng chống phá, chia rẽ quân đội, LLVT Quân khu với Đảng, chính quyền, giữa Quân đội với công an, chia rẽ đoàn kết quân dân...