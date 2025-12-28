Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất 28/12/2025 18:20

(PLO)- Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Ngày 28-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025. Hội nghị cũng triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 và Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Về phía Quân khu 7 có Trung tướng Lê Xuân Thế, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7 và Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho LLVT Quân khu 7. Ảnh: LÊ BIN

Dịp này, Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7 vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Ngoài ra, có năm cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và một cá nhân được tặng thưởng Huy chương Quân kỳ quyết thắng.

Ba cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

17 tập thể được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua quyết thắng. Quân khu tặng Cờ thi đua cho 32 tập thể và nhiều phần thưởng cho các đơn vị đạt thành tích cao năm 2025.

Đại tướng Phan Văn Giang thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho các cá nhân thuộc Quân khu 7. Ảnh: L.B

Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận và biểu dương kết quả mà Đảng bộ và LLVT Quân khu 7 đạt được năm qua. Đại tướng cảm ơn các địa phương đã đóng góp tích cực, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự địa phương và phát huy trách nhiệm với LLVT Quân khu 7.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu tham quan trưng bày các mô hình, thành tích nổi bật của các đơn vị tại hội nghị. Ảnh: L.

Định hướng nhiệm vụ năm 2026, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Quân khu 7 tiếp tục quán triệt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quân khu cần thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương. Đồng thời, đơn vị phải nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh tổng hợp, xây dựng Đảng bộ "mẫu mực, tiêu biểu".

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ba cá nhân thuộc Quân khu 7. Ảnh: L.B

Quân khu cần chủ động nghiên cứu, dự báo đúng tình hình. Đơn vị phải phối hợp chặt chẽ với các địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân. Trong đó, đặc biệt chú trọng xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng cho các tập thể thuộc Quân khu 7 đạt thành tích xuất sắc, toàn diện các mặt công tác năm 2025. Ảnh: L.B

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng Quân khu 7 sẽ phát huy tinh thần thống nhất cao, giành nhiều thắng lợi mới trong năm 2026.