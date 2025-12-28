Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Ngày 28-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025. Hội nghị cũng triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 và Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.
Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Về phía Quân khu 7 có Trung tướng Lê Xuân Thế, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7 và Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7.
Dịp này, Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7 vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
Ngoài ra, có năm cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và một cá nhân được tặng thưởng Huy chương Quân kỳ quyết thắng.
Ba cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
17 tập thể được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua quyết thắng. Quân khu tặng Cờ thi đua cho 32 tập thể và nhiều phần thưởng cho các đơn vị đạt thành tích cao năm 2025.
Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận và biểu dương kết quả mà Đảng bộ và LLVT Quân khu 7 đạt được năm qua. Đại tướng cảm ơn các địa phương đã đóng góp tích cực, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự địa phương và phát huy trách nhiệm với LLVT Quân khu 7.
Định hướng nhiệm vụ năm 2026, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Quân khu 7 tiếp tục quán triệt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quân khu cần thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương. Đồng thời, đơn vị phải nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh tổng hợp, xây dựng Đảng bộ "mẫu mực, tiêu biểu".
Quân khu cần chủ động nghiên cứu, dự báo đúng tình hình. Đơn vị phải phối hợp chặt chẽ với các địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân. Trong đó, đặc biệt chú trọng xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.
Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng Quân khu 7 sẽ phát huy tinh thần thống nhất cao, giành nhiều thắng lợi mới trong năm 2026.
Năm 2025, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã lãnh đạo, chỉ đạo LLVT Quân khu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc như nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Lễ kỷ niệm A50, A80; Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2; Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, chỉ đạo quyết liệt hoàn thành sắp xếp tổ chức cơ quan quân sự địa phương đi vào hoạt động cùng với chính quyền địa phương 2 cấp.
Trong phòng chống thiên tai, LLVT Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ tại Lâm Đồng và Đồng Nai; tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn; đồng thời phát động Chiến dịch Quang Trung "Thần tốc, Quyết thắng", xây dựng nhà ở cho nhân dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.