Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho Quân khu 7 09/12/2025 14:05

(PLO)- Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá Lực lượng vũ trang Quân khu 7 là đơn vị tiêu biểu của toàn quân trong đề xuất, triển khai thực hiện nhiều chủ trương, đề án, mô hình sáng tạo mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc.

Ngày 9-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu (10-12-1945 - 10-12-2025) và đón nhận Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng LLVT Quân khu 7 vì "Đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc".

Chủ tịch nước Lương Cường gắn huy hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lên Quân kỳ Quyết thắng cho Quân khu 7. Ảnh: THUẬN VĂN

Đây là niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu, là minh chứng cho sự kế thừa và phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tiếp tục khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh của LLVT Quân khu trong thời đại mới.

Chủ tịch nước Lương Cường tặng bằng khen cho LLVT Quân khu 7. Ảnh: THUẬN VĂN

Đơn vị tiêu biểu trong thực hiện nhiều chủ trương, đề án, mô hình sáng tạo

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Lương Cường gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7, ghi nhận và biểu dương những cống hiến, chiến công to lớn mà quân và dân Quân khu 7 đã lập nên trong suốt 80 năm qua.

Chủ tịch nước khẳng định những năm qua, phát huy truyền thống “Nam bộ thành đồng”, LLVT Quân khu 7, luôn hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Luôn là lực lượng nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” vững chắc trên địa bàn chiến lược phía Nam của Tổ quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7. Ảnh: THUẬN VĂN

LLVT Quân khu 7 cũng là đơn vị tiêu biểu của toàn quân trong đề xuất, triển khai thực hiện nhiều chủ trương, đề án, mô hình sáng tạo mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Trước yêu cầu giai đoạn phát triển mới, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội nói chung và LLVT Quân khu 7 nói riêng đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao.

Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cấp chiến dịch - chiến lược của Bộ Quốc phòng trên địa bàn trọng yếu, Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu LLVT Quân khu 7 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các đột phá đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Cùng đó, cần làm tốt công tác nghiên cứu chiến lược, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong hoạch định đường lối, cơ chế, chính sách, pháp luật về quân sự, quốc phòng. Chăm lo xây dựng LLVT Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng chiến đấu.

Chủ tịch nước Lương Cường tặng bức tranh trống đồng cho LLVT Quân khu 7. Ảnh: THUẬN VĂN

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị, Quân khu 7 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Trong đó, cần coi trọng việc xây dựng các tỉnh, TP thành khu vực phòng thủ vững chắc phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng thời, tập trung xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp làm nòng cốt cùng các lực lượng khác ứng phó xử lý có hiệu quả các tình huống về an ninh chính trị và an ninh phi truyền thống ngay tại cơ sở. Triển khai thực hiện tốt các chương trình, đề án phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường tin tưởng rằng với những chiến công, thành tích đạt được, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7 sẽ giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

"Từ đó, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước ta vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc Việt Nam" - Chủ tịch nước tin tưởng.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: THUẬN VĂN

80 năm hào hùng vẻ vang của của LLVT Quân khu 7

Trong diễn văn lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, đã dành thời gian ôn lại truyền thống hào hùng, vẻ vang của LLVT Quân khu.

80 năm trước, chấp hành Chỉ thị của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 10-12-1945 tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An - nay là xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh, Hội nghị Xứ ủy Nam bộ quyết định thành lập Chiến khu 7, Chiến khu 8 và Chiến khu 9.

Sự kiện này đánh dấu sự ra đời của Quân khu 7 ngày nay. Ngay từ khi mới ra đời, LLVT Quân khu đã đoàn kết, tự lực, tự cường, anh dũng khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, vừa chiến đấu vừa xây dựng, đã nhanh chóng phát triển, trưởng thành và giành nhiều chiến công vang dội, góp phần cùng quân và dân cả nước đánh bại thực dân Pháp xâm lược. Từ đó, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đã dành thời gian ôn lại truyền thống hào hùng, vẻ vang của LLVT Quân khu. Ảnh: THUẬN VĂN

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bộ đội và Nhân dân trên địa bàn Quân khu kiên cường “bám thắt lưng địch mà đánh”, xây dựng các căn cứ chiến đấu vững chắc như: Củ Chi, Chiến khu Đ, Rừng Sác; với các lực lượng đặc biệt như Đặc công, Biệt động,....

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, LLVT Quân khu và nhân dân trên địa bàn phối hợp với các Binh đoàn chủ lực, kết hợp chặt chẽ tiến công và nổi dậy giành chính quyền, góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngay sau đó, LLVT Quân khu tiếp tục chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trên tuyến biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế, cùng quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam cứu nhân dân Campuchia anh em thoát khỏi họa diệt chủng, hồi sinh đất nước.

Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu đáp từ. Ảnh: THUẬN VĂN

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc nhấn mạnh trong giai đoạn cách mạng mới, LLVT Quân khu luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược. Đồng thời, tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch vững mạnh, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Nhiều đề án, dự án, chủ trương, mô hình đổi mới, sáng tạo, được triển khai thực hiện hiệu quả, có tính chiến lược và ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, được sự đồng thuận ủng hộ, đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.