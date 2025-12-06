Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự chương trình về nguồn của Quân khu 7 tại Tây Ninh 06/12/2025 15:59

(PLO)- Chương trình về nguồn tại Tây Ninh đã trở thành dấu ấn đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm truyền thống Quân khu 7 với nhiều hoạt động tri ân và an sinh hướng về cộng đồng.

Ngày 6-12, Bộ tư lệnh Quân khu 7 tổ chức chương trình về nguồn tại tỉnh Tây Ninh với sự tham dự của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chương trình cũng là hoạt động hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 7 (10-12-1945 / 10-12-2025), mang ý nghĩa tri ân sâu sắc, đồng thời khẳng định truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong suốt 8 thập kỷ chiến đấu, xây dựng và trưởng thành.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tại Bia truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 7. Ảnh: HD

Tại chương trình, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Bia truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 7 và Bia tưởng niệm Kinh Lò Đường ở xã Đức Huệ, Tây Ninh. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu kính cẩn tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu, cống hiến và hy sinh vì độc lập, thống nhất đất nước.

Đây cũng là dịp ôn lại dấu mốc hình thành Quân khu 7 tại chính vùng đất Đức Huệ vào năm 1945, nơi đã sản sinh nhiều chiến công, nhiều cách đánh sáng tạo góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đồng chí lãnh đạo tặng quà cho các hộ gia đình trên điểm dân cư biên giới tỉnh Tây Ninh. Ảnh: HD

Bên cạnh hoạt động tưởng niệm, chuyến về nguồn năm nay còn là chuỗi chương trình an sinh xã hội quy mô lớn hướng về người dân vùng biên giới Tây Ninh. Quân khu 7 đã khánh thành và bàn giao 74 căn nhà, trong đó có 69 căn tại các điểm dân cư biên giới và 5 căn nhà “Tình nghĩa quân – dân” dành tặng hộ nghèo và gia đình chính sách. Ngoài ra, lực lượng còn khởi công 4 phòng học chuyên dùng trị giá 2 tỉ đồng, trao kinh phí xây dựng sân bóng đá mini trị giá 400 triệu đồng, tặng 200 xe đạp cho học sinh vượt khó, đồng thời tổ chức phiên chợ không đồng, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và thăm tặng quà các chốt dân quân biên giới, trường mầm non trên địa bàn.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương và Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 cùng ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh bàn giao nhà và tặng quà cho các hộ gia đình ở điểm dân cư biên giới. Ảnh: HD

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, khẳng định chuỗi hoạt động về nguồn là dịp bồi dưỡng niềm tự hào, ý chí chiến đấu và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời thể hiện cam kết chăm lo đời sống quân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đồng chí lãnh đạo tặng quà người dân, đối tượng chính sách tỉnh Tây Ninh. Ảnh: HD

Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đã tặng quà các gia đình chính sách và người dân khó khăn nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Phát biểu tại buổi tặng quà, ông bày tỏ tri ân sâu sắc với những hy sinh, đóng góp của các gia đình chính sách, đồng thời ghi nhận nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân Tây Ninh trong phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, chăm lo an sinh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại chương trình tặng quà. Ảnh: HD

Đại tướng nhấn mạnh: “Quân đội luôn đồng hành với nhân dân… xây dựng tình đoàn kết quân dân gắn bó, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.” Ông đề nghị địa phương tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, lắng nghe nguyện vọng nhân dân và phát huy nội lực, trí tuệ nhằm xây dựng Tây Ninh ngày càng giàu đẹp, vững mạnh.