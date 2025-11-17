Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Tây Ninh 17/11/2025 14:22

(PLO)- Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự Ngày hội Đại đoàn kết tại khu phố Phú Nhơn và ghi nhận những kết quả nổi bật của địa phương.

Sáng 17-11, khu phố Phú Nhơn (phường Long An, tỉnh Tây Ninh) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với sự tham dự của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu dự ngày hội. Ảnh: LA

Cùng dự còn có lãnh đạo Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quân khu 7 và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh.

Ngày hội diễn ra trong không khí trang trọng, ấm cúng, quy tụ đông đảo người dân cùng lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố Phú Nhơn. Ảnh: LA

Khu phố Phú Nhơn hiện có 559 hộ dân với hơn 2.515 nhân khẩu, được chia thành 11 tổ dân cư. Báo cáo tại ngày hội cho thấy đời sống người dân khá ổn định, đa số làm nghề tiểu thương, viên chức và công nhân.

Toàn khu chỉ còn hai hộ nghèo, hai hộ cận nghèo. Các phong trào thi đua, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, được triển khai hiệu quả và nhận được sự đồng thuận cao.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 trao tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố Phú Nhơn. Ảnh: LA

Phú Nhơn được đánh giá là một trong những điểm sáng của phường Long An khi có đến 98% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa trong năm 2025. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận sự đoàn kết, trách nhiệm và nỗ lực của cán bộ, đảng viên cùng đông đảo người dân trong khu phố, xem đây là nền tảng quan trọng để giữ vững ổn định và phát triển địa phương.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại ngày hội. Ảnh: LA

Tại Ngày hội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đánh giá cao những kết quả nổi bật mà tỉnh Tây Ninh đạt được trong 10 tháng đầu năm 2025. Cụ thể, thu ngân sách gần 44.000 tỉ đồng, đạt 118,1% dự toán Trung ương giao và tăng 38% so với cùng kỳ; tỉ lệ giải ngân đầu tư công đạt hơn 67,6%.

Quốc phòng – an ninh tiếp tục được giữ vững, đời sống người dân nâng lên rõ rệt; nhiều địa phương đạt chuẩn “Nông thôn mới nâng cao”, “Nông thôn mới kiểu mẫu”.

Theo Đại tướng, sau khi hợp nhất, Tây Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng mở và tiềm năng lớn hơn. Ông cho rằng thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, thể hiện rõ tinh thần đổi mới và ý chí thống nhất của toàn hệ thống chính trị.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: LA

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thông tin thêm: Từ đầu năm đến nay, toàn quân đã xây tặng hơn 18.000 căn nhà tình nghĩa, phụng dưỡng 678 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và huy động hơn 450.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai. Ông khẳng định đây là minh chứng rõ ràng cho tinh thần trách nhiệm, bản chất cách mạng của Bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn mới.

Tại ngày hội, Đại tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân Tây Ninh tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong củng cố khối đại đoàn kết; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đồng thời chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh trao tặng quà 80 triệu đồng xây dựng 1 căn nhà Đại đoàn kết cho khu phố Phú Nhơn. Ảnh: LA

Dịp này, đoàn công tác đã trao quà các gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo. Trước đó, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh.