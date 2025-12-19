Tư lệnh và Chính ủy Quân khu 7 được thăng quân hàm Trung tướng 19/12/2025 21:55

(PLO)- Việc thăng quân hàm Trung tướng thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với những cống hiến, đóng góp to lớn của Trung tướng Lê Xuân Thế và Trung tướng Trần Vinh Ngọc.

Chiều ngày 19-12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ công bố, trao quyết định về công tác cán bộ. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chủ trì buổi lễ.

Theo quyết định của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thăng quân hàm cấp tướng cho chín sỹ quan cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7. Ảnh: QK7

Trong đó, Quân khu 7 có hai sỹ quan cấp cao được thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng gồm: Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 và Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7.

Tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Trung tướng Lê Xuân Thế và Trung tướng Trần Vinh Ngọc.

Đại tướng Phan Văn Giang trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7. Ảnh: QK7

Việc thăng quân hàm Trung tướng thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với những cống hiến, đóng góp to lớn của Trung tướng Lê Xuân Thế và Trung tướng Trần Vinh Ngọc trong quá trình công tác.

Đặc biệt, là trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 7 vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.