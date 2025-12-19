Hai sĩ quan quân đội được thăng quân hàm lên Thượng tướng 19/12/2025 20:32

(PLO)- Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng với Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Đỗ Xuân Tụng và Chính ủy Học viện Quốc phòng Đỗ Văn Bảnh.

Chiều 19-12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang, đã chủ trì buổi lễ trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng đối với hai sỹ quan cấp cao Bộ Quốc phòng.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Hoàng Anh đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Đỗ Xuân Tụng và Chính ủy Học viện Quốc phòng Đỗ Văn Bảnh.

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định thăng quân hàm cho Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng và Thượng tướng Đỗ Văn Bảnh. Ảnh: QĐND

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng hai sỹ quan Quân đội nhân dân vừa được nhận quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.

Chủ tịch nước đánh giá hai cán bộ đều là những cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước, của Quân đội nhân dân Việt Nam; được đào tạo cơ bản, có hệ thống, trưởng thành từ đơn vị, cơ sở; được rèn luyện, thử thách qua rất nhiều cương vị, lĩnh vực, môi trường công tác. Dù trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, các cán bộ cũng luôn thể hiện là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng; gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm…

Trong bối cảnh mới, Chủ tịch nước yêu cầu hai cán bộ vừa được thăng quân hàm tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Anh hùng; giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; đoàn kết, gắn bó máu thịt với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân…

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Thay mặt hai cán bộ vừa được thăng quân hàm, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị bày tỏ cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương và nhân dân cả nước đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị và Học viện Quốc phòng và cá nhân các ông. Đồng thời, khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là trách nhiệm lớn mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân tin tưởng.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng khẳng định sẽ tích cực cùng tập thể lãnh đạo, chỉ huy đơn vị chủ động nghiên cứu, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai hiệu quả các chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Cùng đó, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; cùng toàn Đảng, toàn dân tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng và hạnh phúc của dân tộc.