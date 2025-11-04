Ông Nguyễn Trọng Nghĩa được thăng hàm Đại tướng, bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị 04/11/2025 11:42

(PLO)- Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, được bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời thăng quân hàm lên Đại tướng.

Sáng 4-11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, đã chủ trì Lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và trao Quyết định thăng quân hàm cấp Đại tướng và cấp Thượng tướng đối với các sĩ quan QĐND.

Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa. Ảnh: QĐND

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng.

Chủ tịch nước trao Quyết định thăng quân hàm cấp Trung tướng lên Thượng tướng đối hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là ông Nguyễn Văn Gấu và ông Lê Đức Thái. Ảnh: QĐND

Chủ tịch nước cũng có quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là ông Nguyễn Văn Gấu và ông Lê Đức Thái.