Ông Nguyễn Trọng Nghĩa được thăng hàm Đại tướng, bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Sáng 4-11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, đã chủ trì Lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và trao Quyết định thăng quân hàm cấp Đại tướng và cấp Thượng tướng đối với các sĩ quan QĐND.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng.
Chủ tịch nước cũng có quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là ông Nguyễn Văn Gấu và ông Lê Đức Thái.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa sinh năm 1962, quê ở Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp). Ông có trình độ là Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn, cao cấp lý luận chính trị.
Hiện ông Nguyễn Trọng Nghĩa là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.
Ông Nghĩa có quá trình công tác trải dài trong quân đội, kinh qua nhiều vị trí quan trọng, như Phó Chính ủy rồi Chính ủy Sư đoàn 5, Quân khu 7; Phó Chủ nhiệm Chính trị, Quân khu 7; Chính ủy Quân đoàn 4; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Từ tháng 2-2025, sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy, ông Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.