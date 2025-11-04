Ông Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư Thành ủy Hà Nội 04/11/2025 09:49

(PLO)- Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Sáng 4-11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc...

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ đối với ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo đó, Bộ Chính trị phân công, chỉ định ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê ở Hưng Yên; là Thạc sĩ Luật, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Duy Ngọc hiện là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị, điều động, phân công ông Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Quá trình công tác, ông trải qua nhiều vị trí công tác tại Công an TP Hà Nội như Trưởng Công an huyện Thanh Trì, Trưởng phòng CSGT đường bộ đường sắt (PC27), Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC44), Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội kiêm Thủ trưởng CQĐT Công an TP Hà Nội.

Tháng 11-2016, ông giữ cương vị là Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

Đến tháng 8-2018, ông là Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Cuối năm 2019, ông đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Đến tháng 6-2024, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Nguyễn Duy Ngọc làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Hai tháng sau đó, ông được Trung ương bầu bổ sung vào Ban Bí thư.

Đến tháng 1-2025, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã bầu bổ sung ông Ngọc giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII và làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.